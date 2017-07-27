Троллейбус с пассажирами в Гродно обстреляли из пневматики

МИНСК, 28 июл – Sputnik. Троллейбус с пассажирами был атакован в ночь на пятницу в Гродно, сообщили жители областного центра в социальных сетях.

"Сегодня ночью в Гродно около 00:15 прозвучали выстрелы из пистолета", – утверждает автор записи, ссылаясь на свидетельства одного из пассажиров. Это предположение автор записи иллюстрирует фотографиями троллейбуса с треснувшими стеклами.

В транспортном средстве помимо водителя было восемь человек. Пассажиры услышали хлопок, а затем увидели треснувшее стекло. Очевидцы утверждают, что в момент хлопка мимо троллейбуса на большой скорости проехал легковой автомобиль.

"Первое, что подумали пассажиры "стекло разбили камнем", однако приглядевшись внимательнее, обратили внимание на небольшие дырочки словно "след от пуль", – рассказал очевидец.

Пассажиры сообщили об инциденте водителю. Мужчина остановил троллейбус, осмотрел разбитое стекло, согласился, что вряд ли его разбили камнем, и вызвал милицию.

В УВД Гродненского облисполкома Sputnik пока не смогли прокомментировать инцидент, но пообещали в ближайшее время прояснить ситуацию.