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Троллейбус с пассажирами в Гродно обстреляли из пневматики

28.07.2017 11:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июл – Sputnik. Троллейбус с пассажирами был атакован в ночь на пятницу в Гродно, сообщили жители областного центра в социальных сетях.

Троллейбус с пассажирами в Гродно обстреляли из пневматики
© Pixabay
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"Сегодня ночью в Гродно около 00:15 прозвучали выстрелы из пистолета", – утверждает автор записи, ссылаясь на свидетельства одного из пассажиров. Это предположение автор записи иллюстрирует фотографиями троллейбуса с треснувшими стеклами.

В транспортном средстве помимо водителя было восемь человек. Пассажиры услышали хлопок, а затем увидели треснувшее стекло. Очевидцы утверждают, что в момент хлопка мимо троллейбуса на большой скорости проехал легковой автомобиль. 

"Первое, что подумали пассажиры "стекло разбили камнем", однако приглядевшись внимательнее, обратили внимание на небольшие дырочки словно "след от пуль", – рассказал очевидец. 

Пассажиры сообщили об инциденте водителю. Мужчина остановил троллейбус, осмотрел разбитое стекло, согласился, что вряд ли его разбили камнем, и вызвал милицию.

В УВД Гродненского облисполкома Sputnik пока не смогли прокомментировать инцидент, но пообещали в ближайшее время прояснить ситуацию.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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В соцсетях появились фотоснимки троллейбуса с разбитыми стеклами, по которому, по словам очевидцев, стреляли.

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