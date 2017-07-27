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Белоруса взяли в заложники за границей за нежелание жениться

28.07.2017 12:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июл – Sputnik. Гражданин Беларуси был взят в заложники за границей вооруженными людьми из-за нежелания жениться, сообщили Sputnik в пятницу в МИД Беларуси.

Инцидент, по информации белорусского внешнеполитического ведомства, произошел 23 июля: дипмиссия Беларуси в одной из стран получила информацию что, что гражданин республики Беларусь взят в заложники вооруженными родственниками местной девушки, жениться на которой он отказался.

"С помощью СМС белорус смог сообщить дипмиссии точный адрес, план помещения, количество вооруженных человек и их расположение в здании", — сказали в МИД.

Там также сообщили, что в результате спецоперации, проведенной местной полицией, белорус был освобожден и вернулся на родину.

В МИД призвали белорусских граждан внимательно относиться к рекомендациям туристам, которые собираются посетить ту или иную страну, и быть осторожнее с обещаниями, которые даются местным жителям, в том числе насчет свадьбы.

 
Теги: Минск
 
 
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Молодой человек сумел тайно сообщить белорусским дипломатам, где его содержат, и полиция освободила жениха.

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