Подросток утонул в канаве в Пинске

МИНСК, 28 июл – Sputnik. Подростка обнаружили мертвым в обводной канаве в Пинске, сообщил Sputnik в пятницу председатель Пинской городской организации ОСВОД Юрий Пичугин.

Инцидент произошел 27 июля около 16:15. Подросток вместе с младшим братом гулял в районе городской автозаправки, где есть обводная канава. Во время недавних ливней ее затопило, мальчики решили в ней искупаться.

Воды в канаве было по колено, но в одном месте из-за дождей вымыло глубокую яму. В итоге, наступив в нее, 14-летний подросток ушел под воду. Его младший брат тут же начал звать на помощь, однако подростка спасти не удалось.

В качестве причины произошедшего ОСВОД называет беспечность детей и бесконтрольность родителей.

По данному факту Пинский горотдел Следственного комитета проводит проверку.