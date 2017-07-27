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Подросток утонул в канаве в Пинске

28.07.2017 12:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июл – Sputnik. Подростка обнаружили мертвым в обводной канаве в Пинске, сообщил Sputnik в пятницу председатель Пинской городской организации ОСВОД Юрий Пичугин.

Подросток утонул в канаве в Пинске
CC BY-SA 2.0 / Björn Láczay / Styropor
Утонувший в Сморгони 11-летний мальчик плавал на куске пенопласта

Инцидент произошел 27 июля около 16:15. Подросток вместе с младшим братом гулял в районе городской автозаправки, где есть обводная канава. Во время недавних ливней ее затопило, мальчики решили в ней искупаться. 

Воды в канаве было по колено, но в одном месте из-за дождей вымыло глубокую яму. В итоге, наступив в нее, 14-летний подросток ушел под воду. Его младший брат тут же начал звать на помощь, однако подростка спасти не удалось. 

В качестве причины произошедшего ОСВОД называет беспечность детей и бесконтрольность родителей.

По данному факту Пинский горотдел Следственного комитета проводит проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Воды в канаве было по колено, но в одном месте из-за сильных ливней, которые прошли накануне, вымыло яму, куда и наступил незнающий об этом парень.

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