Где и за что белорусов брали в заложники?

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Гражданин Беларуси был взят в заложники за границей вооруженными людьми из-за нежелания жениться, его освободила полиция.



© Sputnik Наталья Селиверстова Белоруса взяли в заложники за границей за нежелание жениться

Как рассказали Sputnik в пятницу в МИД Беларуси, инцидент произошел 23 июля: дипмиссия Беларуси в одной из стран получила информацию, что белорусский гражданин взят в заложники вооруженными родственниками местной девушки, жениться на которой он отказался.

"С помощью СМС белорус смог сообщить дипмиссии точный адрес, план помещения, количество вооруженных человек и их расположение в здании", — сказали в МИД.

Там также сообщили, что в результате спецоперации, проведенной местной полицией, белорус был освобожден и вернулся на родину.

В МИД призвали белорусских граждан внимательно относиться к рекомендациям туристам, которые собираются посетить ту или иную страну, и быть осторожнее с обещаниями, которые даются местным жителям, в том числе насчет свадьбы.

Sputnik вспоминает, в каких еще ситуациях белорусские граждане оказывались в заложниках и чем это для них закончилось.

Самый трагический — Норд-Ост

Самым трагическим эпизодом в захвате заложников стал теракт 2002 года в Москве в театральном центре на Дубровке. Трагедия произошла 23-26 октября 2002 года. Группа боевиков захватила в заложники зрителей мюзикла "Норд-Ост" и служащих театра. Спустя почти трое суток произошел штурм здания, в результате которого террористы были уничтожены, а оставшиеся в живых заложники освобождены. В результате теракта погибли 130 заложников, среди которых были и граждане Беларуси.

Так, среди погибших гражданка Беларуси Людмила Борисовна Богачева 1947 года рождения, о ее гибели стало известно спустя несколько суток после штурма ТЦ. Богачева была пенсионеркой, временно проживала в Москве у одного из своих сыновей. До выхода на пенсию Людмила Борисовна работала на Минском экспериментальном фурнитурном заводе. Переехав в Москву, устроилась билетером в ТЦ на Дубровке.

После освобождения заложников стало известно о том, что по меньшей мере шесть граждан Беларуси, бывших в числе заложников, попали в медучреждения. Это Савицкая Анна Павловна, Савицкий Виктор Павлович, Ткачук Татьяна Михайловна, несовершеннолетняя Протас Ольга Сергеевна, Золина Ольга Владимировна, Кравцова Лариса Федоровна. Их состояние после освобождения медики оценивали как "средней тяжести".

Нигерийская история Ирины Экпо-Умо

В 2002 году в Нигерии в начале мая пропала белорусская гражданка Ирина Экпо-Умо. Она работала в Нигерии в корпорации "Whassan Eurest Nigeria Ltd." по контракту от компании "Компас Групп".

Белоруску похитили в одном из нигерийских городов вооруженные люди в тот момент, когда она ехала в машине, которой управлял ее шофер. О том, что женщина похищена, в нигерийскую полицию сообщил шофер.

Экпо-Умо родилась в Минске в 1958 году, в 1981 году она вышла замуж за нигерийского студента и выехала на постоянное место жительства в Нигерию. Бывший муж Ирины, с которым она на момент похищения находилась в разводе, но проживала совместно, в начале 80-х годов прошлого века закончил Медицинский институт в Минске, в Нигерии у него была частная медицинская клиника. У Ирины Экпо-Умо было на тот момент четверо детей, старшая дочь училась в Белорусском государственном медицинском университете, один из сыновей учится в Шотландии, другой в — Канаде, младшей дочке,

которая проживает в Нигерии, было на момент исчезновения белоруски 2,5 года.

Похитившие Ирину требовали за ее освобождение 1,2 млн долларов.

После долгих перипетий белоруску освободили, она вернулась в Минск, однако через некоторое время вновь уехала в Нигерию.

Польские преступные авторитеты

В 2001 году сотрудники управления по Брестской области Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД совместно с польской полицией освободили белорусского гражданина, который был взят в заложники на территории Польши.

Белорусским правоохранителям стало известно о захвате от супруги заложника. Она рассказала в милиции, что ей позвонили из Польши и сообщили о том, что ее муж взят в заложники, потребовав в качестве выкупа 50 тысяч долларов.

Преступники психологически воздействовали на женщину, давая ей слушать стоны мужа во время пыток. С санкции министра внутренних дел Беларуси и согласия правоохранительных органов Польши трое сотрудников УКБОПиК выехали в Польшу. Им удалось установить адрес, откуда в Брест поступали звонки. Территория вокруг дома была блокирована польской полицией. 25 сентября около часа ночи приехал человек за выкупом, которого и задержали правоохранители.

Задержанный оказался неоднократно судимым гражданином Польши. Был задержан и водитель автомобиля, на котором приехал преступник.

Выяснилось, что белорусского гражданина взяли в заложники преступные авторитеты из Люблинского и Варшавского воеводства, а также граждане России и Украины. Они сами освободили заложника в 21 час 26 сентября.

Преступники нанесли взятому в заложники гражданину серьезные травмы: у него было несколько огнестрельных ранений мягких тканей ног, ушибы туловища и головы, ожоги от сигарет, разбитые молотком руки и ноги.

Также с санкции польского прокурора были задержаны 8 причастных к преступлению поляков, в числе которых две женщины.