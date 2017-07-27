Тело руководителя Киновидеопроката найдено во дворе дома в Минске

МИНСК, 28 июл – Sputnik. Тело руководителя столичного УП "Киновидеопрокат" Юрия Чечукевича было обнаружено в одном из дворов на проспекте Дзержинского в Минске, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.



© Sputnik Юрий Абрамочкин Молодая балерина покончила с собой в Минске

Труп с признаками падения с высоты обнаружили утром в пятницу.

"Личность погибшего установлена, им является Юрий Чечукевич", — сказала Гончарова.

По ее словам, сейчас на месте работают сотрудники Следственного комитета совместно с экспертами Государственного комитета судебных экспертиз.

Собеседница Sputnik уточнила, что УСК по Минску по факту смерти мужчины проводится проверка.

Юрию Чечукевичу было 35 лет. Его назначили на должность генерального директора УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома 1 декабря 2016 года. Прежде он работал первым секретарем Минского городского комитета БРСМ.