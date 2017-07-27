ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тело руководителя Киновидеопроката найдено во дворе дома в Минске

28.07.2017 14:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 28 июл – Sputnik. Тело руководителя столичного УП "Киновидеопрокат" Юрия Чечукевича было обнаружено в одном из дворов на проспекте Дзержинского в Минске, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Тело руководителя Киновидеопроката найдено во дворе дома в Минске
© Sputnik Юрий Абрамочкин
Молодая балерина покончила с собой в Минске

Труп с признаками падения с высоты обнаружили утром в пятницу.

"Личность погибшего установлена, им является Юрий Чечукевич", — сказала Гончарова.

По ее словам, сейчас на месте работают сотрудники Следственного комитета совместно с экспертами Государственного комитета судебных экспертиз.

Собеседница Sputnik уточнила, что УСК по Минску по факту смерти мужчины проводится проверка.

Юрию Чечукевичу было 35 лет. Его назначили на должность генерального директора УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома 1 декабря 2016 года. Прежде он работал первым секретарем Минского городского комитета БРСМ.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас следователи совместно с сотрудниками Государственного комитета судебных экспертиз работают на месте происшествия.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Где и за что белорусов брали в заложники?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика