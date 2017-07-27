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Минчанин вызвал милицию в бар на Зыбицкой из-за холодной шаурмы

28.07.2017 14:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июл – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены улаживать конфликт, возникший между жителем Минска и администрацией одного из баров из-за холодной шаурмы, сообщили Sputnik в пятницу в ГУВД Мингорисполкома.

Минчанин вызвал милицию в бар на Зыбицкой из-за холодной шаурмы
© Sputnik/ Сергей Пушкин
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Инцидент в столице произошел в одном из баров, расположенных на главной тусовочной улице Минска – Зыбицкой. 

"В дежурную часть Центрального РУВД столицы поступило сообщение о конфликте клиента с администрацией бара", – сказали в ГУВД.

По информации милиции, молодой человек был недоволен тем, что в баре ему продали холодную шаурму. Именно из-за некачественного обслуживания посетитель заведения решил обратиться в правоохранительные органы.

В ГУВД отметили, что прибывший на Зыбицкую наряд уладил конфликт.

Это не единственный инцидент, который произошел в заведениях столицы за минувшие сутки.

Пьяный посетитель бара, расположенного на проспекте Победителей, начал приставать к работникам и посетителям заведения. Мужчина провоцировал людей и бросался в драку. Сотрудники милиции задержали минчанина и доставили в РУВД. Им оказался 24-летний молодой человек, в его отношении составлен административный протокол за мелкое хулиганства.

Еще двое посетителей столичного бара на Октябрьской площади не согласились с предоставленным счетом и решили не покидать заведение. Возникший конфликт удалось уладить только после прибытия милиции.

В ГУВД напомнили, что за мелкое хулиганство предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст.17.1. КоАП Республики Беларусь, а за непредъявление по первому требованию гражданина книги замечаний и предложений административная ответственность предусмотрена ст.9.24 КоАП Республики Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Посетитель решил обратиться в правоохранительные органы из-за некачественного обслуживания заведения.

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