Белорусы устроили дебош в центре Москвы – пострадал полицейский

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Граждане Беларуси были задержаны после дебоша в центре российской столицы, инцидент произошел ночью 25 июля, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию поступило сообщение о том, что в центре Москвы дерутся трое граждан, бьют бутылки и кричат. Полицейский прибыл на место вызова и заметил хулиганство около памятника на Новокузнецкой улице.

Когда сотрудник полиции потребовал мужчин прекратить противоправные действия, один из участников дебоша ударил его по голове.

По словам правоохранителя, трое уроженцев Беларуси были доставлены в отдел полиции. На них составлены административные протоколы за хулиганство. Один из белорусов теперь подозревается по делу о применении насилия в отношении представителя власти. Ведется проверка.