Раненного милиционером минчанина лечили в военном госпитале

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Раненный сотрудником милиции в новогоднюю ночь Андрей Гаврош был доставлен на лечение в военный госпиталь из-за специфической травмы, сообщил в суде сотрудник бригады скорой помощи, которая забирала раненого минчанина с места происшествия.



© Sputnik М. Филимонов Свидетель: стрелявший в минчанина Соловьев вернулся без пистолета

Суд Московского района Минска продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении Гавроша, который обвиняется в неповиновении сотруднику милиции. В качестве потерпевшего проходит сотрудник милиции Руслан Соловьев, который нанес ему огнестрельные ранения из табельного оружия. Обвиняемый свою вину не признал.

Сегодня в суде был допрошен сотрудник Московского РУВД, а также три сотрудника бригады скорой помощи.

Как сообщил врач бригады скорой помощи, сначала они хотели доставить Гавроша в больницу скорой помощи, но с учетом того, что его огнестрельных ранений, решено было доставить его в военный госпиталь. "База по пулевым ранениям там лучше", — уточнил доктор.

Врач рассказал, что всю дорогу от дома до госпиталя Гаврош был в сознании, доктор припомнил, что у пациента были "ранение в области лопатки, в области стопы и еще какая-то рана в области плеча".



© Фото: Сергей Балай / БелаПАН Жена раненного милиционером минчанина плакала в суде

Из-за противоречий в показаниях доктора судья приняла решение зачитать протокол допроса на стадии предварительного расследования. Тогда он следователю рассказал, что Гаврош был в состоянии алкогольного опьянения, заявил медикам, что в него "беспричинно открыл стрельбу милиционер". Кроме этого, по словам медика, "Гаврош ругался на милиционеров, используя ненормативную лексику".

Ранее Гаврош заявлял в суде, что сразу после огнестрельного ранения потерял сознание и пришел в себя только на операционном столе.

В суде также был допрошен врач-хирург госпиталя МВД, который осматривал сотрудника милиции Соловьева после инцидента с Гаврошем. По его словам милиционер пробыл в госпитале МВД 10 дней. Окончательный диагноз, который был поставлен милиционеру: "закрытая черепно-мозговая травма легкой степени, сотрясение мозга, ушиб теменной области, кровоподтек шеи, ушиб грудной клетки".