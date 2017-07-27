МИД объяснил, почему не рассказывает подробности о белорусе-заложнике

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси не разглашает подробности об инциденте со взятием в заложники одного из граждан страны.



© Sputnik Наталья Селиверстова Белоруса взяли в заложники за границей за нежелание жениться

Инцидент произошел 23 июля в одной из "жарких стран": дипмиссия Беларуси получила информацию, что гражданин республики Беларусь взят в заложники вооруженными родственниками местной девушки, жениться на которой он отказался. Мужчина смог сообщить точные данные о своем местонахождении с помощью смс-ки и его спасли местные полицейские.

"Если вы думаете, что МИД "перегибает" с рекомендациями о поведении в экстремальных ситуациях, то вы ошибаетесь…", — говорится в сообщении МИД об этом инциденте, опубликованном на странице Facebook ведомства.

Сразу после обнародования истории о спасенном в ходе спецоперации соотечественнике многие белорусы задались вопросом о том, где произошел данный инцидент. Впрочем, МИД отказывается рассказывать подробности.



© Sputnik / Виктор Толочко Где и за что белорусов брали в заложники?

"Степень детализации публикуемых сведений ограничивается Законом Республики Беларусь "Об информации, информатизации и защите информации", — написано на странице МИД в ответ на просьбу рассказать хотя бы примерно о какой из "жарких стран" идет речь.

В комментариях к этой записи пользователи заметили, что хотели бы знать, в какую страну ехать, чтобы чувствовать себя в безопасности после общения близкого знакомства с местными девушками и избежать встречи с их вооруженными родственниками. Подобный инцидент мог случиться, по предположению ряда пользователей, в одной из арабских стран, где интимная связь без последующего брака считается грехом и оскорблением семьи женщины.