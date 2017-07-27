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МИД объяснил, почему не рассказывает подробности о белорусе-заложнике
28.07.2017 15:04 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июл — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси не разглашает подробности об инциденте со взятием в заложники одного из граждан страны.
© Sputnik Наталья Селиверстова
Инцидент произошел 23 июля в одной из "жарких стран": дипмиссия Беларуси получила информацию, что гражданин республики Беларусь взят в заложники вооруженными родственниками местной девушки, жениться на которой он отказался. Мужчина смог сообщить точные данные о своем местонахождении с помощью смс-ки и его спасли местные полицейские.
"Если вы думаете, что МИД "перегибает" с рекомендациями о поведении в экстремальных ситуациях, то вы ошибаетесь…", — говорится в сообщении МИД об этом инциденте, опубликованном на странице Facebook ведомства.
Сразу после обнародования истории о спасенном в ходе спецоперации соотечественнике многие белорусы задались вопросом о том, где произошел данный инцидент. Впрочем, МИД отказывается рассказывать подробности.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Степень детализации публикуемых сведений ограничивается Законом Республики Беларусь "Об информации, информатизации и защите информации", — написано на странице МИД в ответ на просьбу рассказать хотя бы примерно о какой из "жарких стран" идет речь.
В комментариях к этой записи пользователи заметили, что хотели бы знать, в какую страну ехать, чтобы чувствовать себя в безопасности после общения близкого знакомства с местными девушками и избежать встречи с их вооруженными родственниками. Подобный инцидент мог случиться, по предположению ряда пользователей, в одной из арабских стран, где интимная связь без последующего брака считается грехом и оскорблением семьи женщины.
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Внешнеполитическое ведомство ссылается на требование законодательства республики, однако пользователи соцсетей хотели бы знать, в какой стране могут находиться...
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