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МИД объяснил, почему не рассказывает подробности о белорусе-заложнике

28.07.2017 15:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июл — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси не разглашает подробности об инциденте со взятием в заложники одного из граждан страны.

МИД объяснил, почему не рассказывает подробности о белорусе-заложнике
© Sputnik Наталья Селиверстова
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Инцидент произошел 23 июля в одной из "жарких стран": дипмиссия Беларуси получила информацию, что гражданин республики Беларусь взят в заложники вооруженными родственниками местной девушки, жениться на которой он отказался. Мужчина смог сообщить точные данные о своем местонахождении с помощью смс-ки и его спасли местные полицейские.

"Если вы думаете, что МИД "перегибает" с рекомендациями о поведении в экстремальных ситуациях, то вы ошибаетесь…", — говорится в сообщении МИД об этом инциденте, опубликованном на странице Facebook ведомства.

Сразу после обнародования истории о спасенном в ходе спецоперации соотечественнике многие белорусы задались вопросом о том, где произошел данный инцидент. Впрочем, МИД отказывается рассказывать подробности.

МИД объяснил, почему не рассказывает подробности о белорусе-заложнике
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Степень детализации публикуемых сведений ограничивается Законом Республики Беларусь "Об информации, информатизации и защите информации", — написано на странице МИД в ответ на просьбу рассказать хотя бы примерно о какой из "жарких стран" идет речь.

В комментариях к этой записи пользователи заметили, что хотели бы знать, в какую страну ехать, чтобы чувствовать себя в безопасности после общения близкого знакомства с местными девушками и избежать встречи с их вооруженными родственниками. Подобный инцидент мог случиться, по предположению ряда пользователей, в одной из арабских стран, где интимная связь без последующего брака считается грехом и оскорблением семьи женщины.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Внешнеполитическое ведомство ссылается на требование законодательства республики, однако пользователи соцсетей хотели бы знать, в какой стране могут находиться...

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