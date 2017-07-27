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УВД проверяет информацию об избиении жителя Витебска в милиции

28.07.2017 15:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июл – Sputnik. Управление внутренних дел Витебского облисполкома проводит проверку по факту размещении в социальных сетях информации об избиении жителя Витебска в Первомайском РОВД областного центра, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

УВД проверяет информацию об избиении жителя Витебска в милиции
© Sputnik / Виктор Толочко
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Фото избитого мужчины, были размещены в профильном сообществе в социальной сети "ВКонтакте" в пятницу 28 июля. Пользователь, обнародовавший данную информацию, утверждает, что местного жителя 27 июля избили сотрудники милиции. Сообщается, что мужчина получил в результате множественные травмы и перелом руки. При этом сотрудники милиции якобы отказались вызвать пострадавшему скорую.

"Сейчас по данному факту проводится проверка, будут назначены необходимые экспертизы", – сказала Шкуратова.

Она также уточнила, что пока выводы делать рано, достоверность размещенной в интернете информации будет проверена. 

По словам собеседницы Sputnik, по результатам назначенной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего в Витебске.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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По фактам, изложенным в сообщении в социальных сетях, будут назначены необходимые экспертизы.

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