УВД проверяет информацию об избиении жителя Витебска в милиции

МИНСК, 28 июл – Sputnik. Управление внутренних дел Витебского облисполкома проводит проверку по факту размещении в социальных сетях информации об избиении жителя Витебска в Первомайском РОВД областного центра, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.



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Фото избитого мужчины, были размещены в профильном сообществе в социальной сети "ВКонтакте" в пятницу 28 июля. Пользователь, обнародовавший данную информацию, утверждает, что местного жителя 27 июля избили сотрудники милиции. Сообщается, что мужчина получил в результате множественные травмы и перелом руки. При этом сотрудники милиции якобы отказались вызвать пострадавшему скорую.

"Сейчас по данному факту проводится проверка, будут назначены необходимые экспертизы", – сказала Шкуратова.

Она также уточнила, что пока выводы делать рано, достоверность размещенной в интернете информации будет проверена.

По словам собеседницы Sputnik, по результатам назначенной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего в Витебске.