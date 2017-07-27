Рогозин прокомментировал разворот самолета Румынией

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин прокомментировал инцидент с отказом Румынии пустить самолет с ним в свое воздушное пространство по пути в Кишинев.

Румыния отказалась пустить самолет авиакомпании S7 , на котором в том числе был вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, в свое воздушное пространство. После этого самолет был вынужден сесть в аэропорту Минска.

"Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады", — написал Рогозин в своем Twitter.

Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады https://t.co/FC1C0wmBHp — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) July 28, 2017

​Вместе с вице-премьером России на борту находились 165 пассажиров, которые также направлялись из Москвы в Кишинев.

В Кишинев Рогозин летел для встречи с президентом Молдовы Игорем Додоном. Помимо поста вице-премьера, Рогозин также является спецпредставителем президента РФ по Приднестровью.

Читайте также:

Самолет с вице-премьером РФ Рогозиным прилетел в Минск >>