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Мошенники-"энергетики", проникающие в квартиры, появились в Гомеле

28.07.2017 16:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июл – Sputnik. РУП "Гомельэнерго" предупредило жителей областного центра о появлении в городе мошенников, которые проникают в квартиры под видом сотрудников энергоснабжающих организаций.

Мошенники-"энергетики", проникающие в квартиры, появились в Гомеле
© Sputnik / Виктор Толочко
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По данным предприятия, в последнее время в областном центре было зафиксировано несколько таких случаев.

"В квартиры пытаются проникнуть люди – обычно группа из нескольких человек, девушка и два парня, представляясь работниками РУП "Гомельэнерго", – сказали на предприятии.

В пресс-службе предприятия также уточнили, что данные граждане заявляют, что им нужно проверить проводку в квартире, затем осматривают жилые помещения доверчивых горожан и уходят.

В "Гомельэнерго" напомнили, что работники предприятия при проведении мероприятий в жилом фонде одеты в специальную форму, у них есть служебные удостоверения в виде бейджа.

 
Теги: Минск
 
 
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В последнее время в областном центре было зафиксировано несколько случаев визитов к гражданам мнимых сотрудников Гомельэнерго.

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