МИНСК, 28 июл – Sputnik. РУП "Гомельэнерго" предупредило жителей областного центра о появлении в городе мошенников, которые проникают в квартиры под видом сотрудников энергоснабжающих организаций.



© Sputnik / Виктор Толочко Новый развод в Барановичах: обучение ТБ на дому "специалистами" МЧС

По данным предприятия, в последнее время в областном центре было зафиксировано несколько таких случаев.

"В квартиры пытаются проникнуть люди – обычно группа из нескольких человек, девушка и два парня, представляясь работниками РУП "Гомельэнерго", – сказали на предприятии.

В пресс-службе предприятия также уточнили, что данные граждане заявляют, что им нужно проверить проводку в квартире, затем осматривают жилые помещения доверчивых горожан и уходят.

В "Гомельэнерго" напомнили, что работники предприятия при проведении мероприятий в жилом фонде одеты в специальную форму, у них есть служебные удостоверения в виде бейджа.