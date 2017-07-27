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Мошенники-"энергетики", проникающие в квартиры, появились в Гомеле
28.07.2017 16:44 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июл – Sputnik. РУП "Гомельэнерго" предупредило жителей областного центра о появлении в городе мошенников, которые проникают в квартиры под видом сотрудников энергоснабжающих организаций.
© Sputnik / Виктор Толочко
По данным предприятия, в последнее время в областном центре было зафиксировано несколько таких случаев.
"В квартиры пытаются проникнуть люди – обычно группа из нескольких человек, девушка и два парня, представляясь работниками РУП "Гомельэнерго", – сказали на предприятии.
В пресс-службе предприятия также уточнили, что данные граждане заявляют, что им нужно проверить проводку в квартире, затем осматривают жилые помещения доверчивых горожан и уходят.
В "Гомельэнерго" напомнили, что работники предприятия при проведении мероприятий в жилом фонде одеты в специальную форму, у них есть служебные удостоверения в виде бейджа.
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В последнее время в областном центре было зафиксировано несколько случаев визитов к гражданам мнимых сотрудников Гомельэнерго.
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