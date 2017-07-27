МИНСК, 28 июл — Sputnik. Молодой водитель пострадал в аварии, которая произошла поздно вечером в четверг в Столинском районе, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Брестской области.



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По предварительным данным, 20-летний житель агрогородка Ольшаны на автомобиле "Опель Омега" двигался по автодороге Р88 Житковичи-Давид Городок-граница Украины. На 48-м километре молодой человек решил обогнать автомобиль Toyota Land Cruiser, но не выбрал безопасную скорость движения. В результате водитель не справился с управлением — автомобиль опрокинулся в правый по ходу движения кювет.

"В результате аварии водитель "Опель" получил травмы и госпитализирован в УЗ "Столинская ЦРБ", — рассказали в ГАИ.

Выяснилось, что 20-летний парень не был пристегнут ремнем безопасности, а его водительский стаж на момент аварии составлял 1 месяц и 24 дня.

По факту ДТП проводится проверка.