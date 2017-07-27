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Неопытный водитель "Опеля" пошел на обгон и оказался в больнице
28.07.2017 16:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июл — Sputnik. Молодой водитель пострадал в аварии, которая произошла поздно вечером в четверг в Столинском районе, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Брестской области.
© Sputnik Евгений Самарин
По предварительным данным, 20-летний житель агрогородка Ольшаны на автомобиле "Опель Омега" двигался по автодороге Р88 Житковичи-Давид Городок-граница Украины. На 48-м километре молодой человек решил обогнать автомобиль Toyota Land Cruiser, но не выбрал безопасную скорость движения. В результате водитель не справился с управлением — автомобиль опрокинулся в правый по ходу движения кювет.
"В результате аварии водитель "Опель" получил травмы и госпитализирован в УЗ "Столинская ЦРБ", — рассказали в ГАИ.
Выяснилось, что 20-летний парень не был пристегнут ремнем безопасности, а его водительский стаж на момент аварии составлял 1 месяц и 24 дня.
По факту ДТП проводится проверка.
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В Столинском районе 20-летний водитель во время обгона не справился с управлением, его автомобиль опрокинулся в кювет.
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