В реке Сож, спасая детей, утонул их 40-летний отец

Вчера вечером в реке Сож близ деревни Борисовка в Климовичском районе, спасая собственных детей, утонул 40-летний климовчанин. Произошла трагедия на месте, не предназначенном для купания.



Фото: Виолетта Дралюк, "СБ - Беларусь сегодня"

Сразу несколько семей климовчан с детьми решили с ночевкой расположиться на берегу. Первым делом спустили на воду надувной детский спасательный круг, с которым на мелководье играли дети, а сами, оставив наблюдать за детьми одного из взрослых, занялись обустройством стоянки. Течение на Соже сильное, и круг с одним из мальчиков стало уносить по реке. Наблюдатель оказался нерасторопным и заметил это не сразу. Одна из девочек попыталась помочь, но обоих детей на кругу стало уносить течением дальше.

О подробностях трагедии рассказал инспектор пропаганды и взаимодействия с общественностью Климовичского РОЧС Роман Песьковский:

— Когда наблюдавший за детьми человек сообщил о чрезвычайной ситуации, первым прямо в одежде бросился спасать детей их 40-летний отец. Плавал он хорошо, но, не успев отплыть далеко от берега, попал в яму с водоворотом, которыми и коварно дно Сожа. В считанные секунды водоворот утянул его на дно. В это время спасать детей бросился отдыхавший на другом берегу местный житель — ему удалось транспортировать плавательное средство с ребятишками в безопасное место. Подоспевшие спасатели, натянув трос между берегами, помогли детям перебраться назад.

Погибшего извлекли в тот же день недалеко от места трагедии водолазы Кричевской спасательной станции и спасатели Климовичского РОЧС.