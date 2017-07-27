Самолет S7 продолжит полет в Кишинев без Рогозина в 17:30

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Самолет авиакомпании S7 рейса "Москва-Кишинев", на борту которого находился вице-премьер России Дмитрий Рогозин и который был вынужден совершить посадку в Минске, вылетит в Кишинев из белорусской столицы в 17:30, сообщили Sputnik в справочной службе Национального аэропорта Минск.

"Изначально вылет этого борта в Кишинев был запланирован на 16:30, но по техническим причинам вылет был перенесен на 17:30", — сообщили Sputnik в аэропорту.

Там не уточнили, все ли пассажиры, за исключением Рогозина, проследуют из Минска в Кишинев. Между тем, ранее стало известно, что российский вице-премьер принял решение вернуться в Москву.

В справочной службе также не уточнили, где ожидают вылета пассажиры этого борта: в самолете или в транзитной зоне аэропорта.

Там не исключили, что вылет может задержаться позднее уже объявленного времени, и предложили уточнить точное время вылета около 17:45.

Как ранее сообщал Sputnik, Румыния отказалась пустить самолет авиакомпании S7, на котором в том числе был вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, в свое воздушное пространство.

После этого самолет был вынужден сесть в аэропорту Минска.

На борту самолета, помимо вице-премьера РФ, находится еще 165 пассажиров, в том числе дети.