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Белорус в заложниках: мужчину спасли благодаря СМС-сообщениям
28.07.2017 17:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июл — Sputnik. Гражданин Беларуси был взят в заложники в одной из южных стран вооруженными людьми за то, что отказался брать в жены местную жительницу, однако его удалось спасти благодаря СМС.
Об инциденте с белорусом за границей в пятницу рассказал МИД Беларуси — все случилось 23 июля этого года.
Что произошло с белорусом?
"С помощью СМС белорус смог скрытно сообщить дипмиссии точный адрес, план помещения, количество вооруженных человек и их расположение в здании. В результате спецоперации местной полиции гражданин нашей страны был освобожден и вернулся на Родину", — рассказали в МИД.
Внешнеполитическое ведомство также призвало белорусов быть "внимательней к рекомендациям МИД и осторожней с обещаниями жениться!".
Где взяли в заложники мужчину?
Подробности инцидента в МИД отказываются оглашать — в том числе и то, в какой из стран все произошло. Известно только, что в заложники белорус попал "в одной из жарких стран".
"Степень детализации публикуемых сведений ограничивается законом Республики Беларусь "Об информации, информатизации и защите информации", — написано на странице МИД в ответ на просьбу рассказать хотя бы примерно, о какой из "жарких стран" идет речь.
В комментариях к этой записи пользователи заметили, что хотели бы знать, в какую страну лучше не ехать, чтобы чувствовать себя в безопасности после близкого знакомства с местными девушками и избежать встречи с их вооруженными родственниками. Подобный инцидент мог случиться, по предположению ряда пользователей, в одной из арабских стран, где интимная связь без последующего брака считается грехом и оскорблением семьи женщины.
Белорусы в заложниках уже бывали
Самый известный и трагический случай, когда белорусы попали в заложники — во время теракта в 2002 году в театральном центре на Дубровке, где показывали мюзикл "Норд-Ост." Среди пострадавших в результате трагедии были и белорусы — некоторые погибли.
В 2007-м другой громкий случай произошел в Нигерии, когда вооруженные люди требовали за освобождение белоруски 1,2 миллиона долларов. Трагедии тогда избежать удалось.
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Страну, в которой мужчина попал в неприятную ситуацию, белорусское внешнеполитическое ведомство называть отказывается.
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