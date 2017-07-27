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Серьезная авария в Барселоне: 54 человека ранены

28.07.2017 18:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июл — Sputnik. Машинист пригородного поезда не успел затормозить и врезался в оградительную платформу железнодорожной станции "Французский вокзал" в Барселоне. Первоначально сообщалось о 48 пострадавших, но позже их число увеличилось до 54.

Серьезная авария в Барселоне: 54 человека ранены
CC BY-SA 3.0
ЧП в Барселоне: машинист не успел затормозить, поезд врезался в платформу

По последним данным, один пострадавший находится в тяжелом состоянии, состояние еще 19 — в том числе машиниста — оценивается, как средней тяжести 34 человека получили легкие ранения и травмы. 

"Это было очень серьезная авария, и, к счастью, никаких серьёзных жертв, кроме одного, получившего удар в грудь. Посмотрим, как будет развиваться его состояние, которое медики оценивают как тяжелое", — заявила прибывшая на место ЧП мэр Барселоны Ада Колау.

Премьер Испании Мариано Рахой пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате аварии. "Внимательно слежу за развитием ситуации с аварией поезда пригородного сообщения в Барселоне. Желаю скорейшего и полного выздоровления раненым", — написал глава испанского кабинета в Twitter.

Поезд, попавший в аварию на железнодорожном вокзале в Барселоне, прошел все необходимые проверки, а машинист имел достаточный опыт работы, заявил в свою очередь министр развития Испании Иньиго де ла Серна.

Министр сообщил, что в настоящее время специалисты пытаются попасть в кабину машиниста, чтобы провести проверку и установить причины аварии. "Служба Adif (компания по управлению инфраструктурой железных дорог Испании — ред.) проинформировала, что снижение скорости произошло так, как это предусмотрено. Но надо окончательно провести проверку, чтобы установить причины", — добавил де ла Серна.

 
Теги: Минск
 
 
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Премьер Испании Мариано Рахой пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате аварии, число которых увеличилось.

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