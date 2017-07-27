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Неизвестный напал с ножом на посетителей супермаркета в Гамбурге
28.07.2017 18:46 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июл — Sputnik. Вооруженное нападение произошло в супермаркете немецкого Гамбурга, сообщила в пятницу полиция города.
По последним данным, подозреваемый напал на случайных прохожих в магазине. Один человек скончался на месте. Во время бегства злоумышленник ранил ножом еще четырех человек.
Нападавшего задержала полиция. Мужчина, личность которого еще устанавливается, был легко ранен. Информации о мотивах его поступка и сведений о состоянии здоровья пострадавших пока не поступало. Ранее сообщалось, что мужчина мог быть грабителем, однако подтверждения этого нет.
По данным полиции, подозреваемый действовал без сообщников.
Информации о том, что произошедшее связано с терроризмом, не поступало.
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Мужчина ранил ножом пять посетителей магазина, один из них скончался на месте происшествия.
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