Неизвестный напал с ножом на посетителей супермаркета в Гамбурге

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Вооруженное нападение произошло в супермаркете немецкого Гамбурга, сообщила в пятницу полиция города.

По последним данным, подозреваемый напал на случайных прохожих в магазине. Один человек скончался на месте. Во время бегства злоумышленник ранил ножом еще четырех человек.

Нападавшего задержала полиция. Мужчина, личность которого еще устанавливается, был легко ранен. Информации о мотивах его поступка и сведений о состоянии здоровья пострадавших пока не поступало. Ранее сообщалось, что мужчина мог быть грабителем, однако подтверждения этого нет.

Serious situation in Hamburg, Germany where a man 'attacked multiple people' in a supermarket. One killed, several wounded. Via @Krakan_G pic.twitter.com/WdTmCvIic2 — Voice of Europe (@V_of_Europe) July 28, 2017 ​

По данным полиции, подозреваемый действовал без сообщников.

Информации о том, что произошедшее связано с терроризмом, не поступало.