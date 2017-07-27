ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неизвестный напал с ножом на посетителей супермаркета в Гамбурге

28.07.2017 18:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Вооруженное нападение произошло в супермаркете немецкого Гамбурга, сообщила в пятницу полиция города.

По последним данным, подозреваемый напал на случайных прохожих в магазине. Один человек скончался на месте. Во время бегства злоумышленник ранил ножом еще четырех человек.

Нападавшего задержала полиция. Мужчина, личность которого еще устанавливается, был легко ранен. Информации о мотивах его поступка и сведений о состоянии здоровья пострадавших пока не поступало. Ранее сообщалось, что мужчина мог быть грабителем, однако подтверждения этого нет.

По данным полиции, подозреваемый действовал без сообщников.

Информации о том, что произошедшее связано с терроризмом, не поступало.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина ранил ножом пять посетителей магазина, один из них скончался на месте происшествия.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Серьезная авария в Барселоне: 54 человека ранены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика