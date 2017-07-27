Самолет S7, на котором прилетел Рогозин, покидает Минск

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Самолет авиакомпании S7 рейса "Москва-Кишинев", который румынские власти не пропустили в свое воздушное пространство, из-за присутствия на борту вице-премьера России Дмитрий Рогозин, покидает Национальный аэропорт "Минск", передает корреспондент Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Додон о развороте самолета Рогозина: это антироссийская политика

В пятницу румынские власти пне дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей. Представители компании-перевозчика сообщили, что данному рейсу было запрещено входить в воздушное пространство Румынии под предлогом нахождения на борту "санкционной персоны". Министерство иностранных дел Румынии подтвердило, что власти страны приняли решение не пускать самолёт с Рогозиным на борту в воздушное пространство страны. Рогозин ранее был включен ЕС в санкционный список лиц, которых Евросоюз считает виновными в "подрыве территориальной целостности Украины".

Самолет, на котором российская делегация во главе с вице-премьером, спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Рогозиным направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск.

Как сообщили Sputnik в диппредставительстве Российской Федерации, часть пассажиров, а также сам вице-премьер Дмитрий Рогозин, вернулись в Москву регулярными рейсами. Те, кто решил продолжить путешествие в Кишинев, ожидали, пока компания S7 решит вопрос со своим рейсом.

РФ потребовала разъяснений у Румынии в связи с отказом пропустить самолет, на котором летел в Молдавию вице-премьер Рогозин.

МИД РФ выразил временному поверенному в делах Румынии в России Кожокару решительный протест из-за запрета Будапештом пролета самолета с Рогозиным.

"РФ рассчитывает, что Румыния разъяснит причины инцидента с самолетом, на котором летел Рогозин, и виновные будут наказаны", — заявил замглавы МИД РФ Карасин.

Рогозин прокомментировал действия румынских и молдавских властей, не допустивших в пятницу пролета его самолета в Кишинев, в своих аккаунтах в соцсетях. В Твиттере он назвал румынские власти, которые подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, "гадами". А в Фейсбуке — "мелкими пакостниками".

Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады https://t.co/FC1C0wmBHp — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 28 июля 2017 г.