МИД: белорусов нет среди пострадавших при аварии поезда в Барселоне

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Граждан Беларуси нет среди пострадавших во время аварии поезда в Барселоне , сообщил Sputnik официальный представитель Министерства иностранных дел Беларуси Дмитрий Мирончик.

ЧП произошло утром 28 июля. Машинист пригородного поезда не смог затормозить, в результате чего врезался в оградительную платформу железнодорожной станции "Французский вокзал". Изначально сообщалось, что пострадали 48 человек, но к настоящему моменту их число выросло до 54. Известно, что один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Премьер Испании Мариано Рахой уже пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате аварии.

​В свою очередь министр развития Испании Иньиго де ла Серна заявил, что состав, попавший в аварию в Барселоне, прошел все необходимые проверки, а машинист имел достаточный опыт работы.

В кабине машиниста будет проведена проверка, чтобы установить причины аварии.