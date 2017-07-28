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МИД: белорусов нет среди пострадавших при аварии поезда в Барселоне
28.07.2017 20:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июл — Sputnik. Граждан Беларуси нет среди пострадавших во время
ЧП произошло утром 28 июля. Машинист пригородного поезда не смог затормозить, в результате чего врезался в оградительную платформу железнодорожной станции "Французский вокзал". Изначально сообщалось, что пострадали 48 человек, но к настоящему моменту их число выросло до 54. Известно, что один из раненых находится в тяжелом состоянии.
Премьер Испании Мариано Рахой уже пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате аварии.
В свою очередь министр развития Испании Иньиго де ла Серна заявил, что состав, попавший в аварию в Барселоне, прошел все необходимые проверки, а машинист имел достаточный опыт работы.
В кабине машиниста будет проведена проверка, чтобы установить причины аварии.
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По предварительным данным, в результате несчастного случая на станции "Французский вокзал" получили травмы 54 человека.
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