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Фотофакт: такси и дипмашина столкнулись на проспекте Независимости
28.07.2017 19:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июл — Sputnik. Авария с участием автомобиля службы такси и машины с дипломатическими номерами произошла вечером в пятницу в центре Минска, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
ДТП случилось на перекрестке улицы Энгельса и проспекта Независимости. В результате столкновения дипмашина оказалась на тротуаре у светофора. Автомобиль такси, согласно фотоснимку ГУВД, находится на проезжей части.
Сотрудники ГАИ работают на месте аварии. Движение автомобилей по проспекту Независимости и улице Энгельса частично ограничено.
Информации о пострадавших не поступало. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Ночью в четверг
© Sputnik/ Александр Кривошеев
Авария в центре Минска
По словам байкера, он ехал на "зеленый", в то время как "скорая" ехала без проблесковых маячков и на красный сигнал светофора. Чтобы установить точную причину ДТП,
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В результате столкновения автомобиль с дипломатическими номерами оказался на тротуаре, информации о пострадавших пока не поступало.
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