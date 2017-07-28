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Фотофакт: такси и дипмашина столкнулись на проспекте Независимости

28.07.2017 19:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июл — Sputnik. Авария с участием автомобиля службы такси и машины с дипломатическими номерами произошла вечером в пятницу в центре Минска, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

ДТП случилось на перекрестке улицы Энгельса и проспекта Независимости. В результате столкновения дипмашина оказалась на тротуаре у светофора. Автомобиль такси, согласно фотоснимку ГУВД, находится на проезжей части.

Сотрудники ГАИ работают на месте аварии. Движение автомобилей по проспекту Независимости и улице Энгельса частично ограничено.

Информации о пострадавших не поступало. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ночью в четверг на этом же месте столкнулись мотоцикл и машина скорой медицинской помощи. В результате ДТП пострадал водитель спортбайка Honda, бригада медиков доставила его в больницу.

Фотофакт: такси и дипмашина столкнулись на проспекте Независимости
© Sputnik/ Александр Кривошеев
Авария в центре Минска

По словам байкера, он ехал на "зеленый", в то время как "скорая" ехала без проблесковых маячков и на красный сигнал светофора. Чтобы установить точную причину ДТП, инспекторы изучат записи с камер видеонаблюдения.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате столкновения автомобиль с дипломатическими номерами оказался на тротуаре, информации о пострадавших пока не поступало.

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