Фотофакт: такси и дипмашина столкнулись на проспекте Независимости

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Авария с участием автомобиля службы такси и машины с дипломатическими номерами произошла вечером в пятницу в центре Минска, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

ДТП случилось на перекрестке улицы Энгельса и проспекта Независимости. В результате столкновения дипмашина оказалась на тротуаре у светофора. Автомобиль такси, согласно фотоснимку ГУВД, находится на проезжей части.

Сотрудники ГАИ работают на месте аварии. Движение автомобилей по проспекту Независимости и улице Энгельса частично ограничено.

Информации о пострадавших не поступало. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ночью в четверг на этом же месте столкнулись мотоцикл и машина скорой медицинской помощи . В результате ДТП пострадал водитель спортбайка Honda, бригада медиков доставила его в больницу.



© Sputnik/ Александр Кривошеев Авария в центре Минска

По словам байкера, он ехал на "зеленый", в то время как "скорая" ехала без проблесковых маячков и на красный сигнал светофора. Чтобы установить точную причину ДТП, инспекторы изучат записи с камер видеонаблюдения .