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Разворот самолета с Рогозиным: подробности инцидента в небе

29.07.2017 00:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июл — Sputnik. Самолет российский авиакомпании "Сибирские авиалинии" (S7 Airlines), летевший рейсом Москва — Кишинев, был вынужден совершить посадку в Минске, поскольку Румыния отказалась пропустить борт через свое воздушное пространство.

Причиной отказа стало нахождение на борту вице-премьера России Дмитрия Рогозина.

Разворот самолета с Рогозиным: подробности инцидента в небе
© Sputnik Александр Кряжев
Лайнер S7 уже без Рогозина приземлился в аэропорту в Молдове

Вице-премьер, который также является спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии, летел в Кишинев для встречи с президентом Молдовы Игорем Додоном по его личному приглашению.

Санкционная персона

Поясняя причины отказа, румынские власти назвали Рогозина "санкционной персоной".

Как ранее сообщалось, США, не согласные с действиями России в ходе украинского кризиса, 17 марта 2014 года ввели санкции в отношении высокопоставленных российских политиков.

Ограничения предполагают, в частности, запрет на въезд на территорию США и блокировку активов и собственности. В список попали 11 человек, в том числе и вице-премьер Дмитрий Рогозин.

В этот же день министры иностранных дел стран Евросоюза договорились о введении санкций в отношении российских и украинских официальных лиц, которых они считают виновными в "подрыве территориальной целостности Украины", в этот список попал 21 человек.

Разворот самолета с Рогозиным: подробности инцидента в небе
© Sputnik / Виктор Толочко
Додон о развороте самолета Рогозина: это антироссийская политика

21 марта 2014 года лидеры ЕС приняли решение перейти на второй уровень санкций против России "ввиду тяжести ситуации на Украине". В расширенный список вошли еще 12 граждан России и Украины, в том числе и Рогозин.

МИД Румынии подтвердил РИА Новости, что власти страны приняли решение не пускать самолет с Рогозиным на борту в воздушное пространство страны.

"Министерство иностранных дел Румынии информирует, что власти в Бухаресте не согласовали перелет господина Дмитрия Рогозина через национальное воздушное пространство", — сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД Румынии.

Внешнеполитическое ведомство не пояснило, по какой причине самолет с российским вице-премьером не был допущен в воздушное пространство страны.

Посадка в Минске

Как сообщили в авиакомпании S7 Airlines, на борту самолета, который не пропустили власти Румынии, находились 165 пассажиров, включая 11 детей.

Разворот самолета с Рогозиным: подробности инцидента в небе
CC BY-SA 4.0 / Сергей Мамонтов / Рабочая поездка Рогозина в Новосибирск
Рогозин возвращается в Москву из Минска регулярным рейсом
 Экипаж принял решение совершить посадку в аэропорту Минска.

"S7 Airlines делает все возможное, чтобы как можно скорее доставить пассажиров в Кишинев. Кроме того, в аэропорту Кишинева ожидают вылета обратного рейса 170 человек", — добавил представитель перевозчика.

В свою очередь посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин пояснил, что решение о посадке самолета в Минске было принято исходя из запасов топлива.

Приземлившись в аэропорту Минска и получив доступ в интернет, российский вице-премьер в своем аккаунте в Twitter пообещал не оставить без ответа действия властей Румынии, не пускавших российский пассажирский самолет, и отметил, что они подвергли опасности жизни пассажиров.

"Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады", — написал Рогозин в своем микроблоге.

Додон: это антироссийская политика

Президент Молдовы Игорь Додон назвал инцидент с разворотом рейса в Минске, четкой антироссийской политикой, которая спровоцирована парламентским большинством Молдовы.

Разворот самолета с Рогозиным: подробности инцидента в небе
© Sputnik/
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"То что, происходит последние дни, — это четкая антироссийская политика правительства Молдовы и парламентского большинства. Провокация направлена против России", — заявил Додон в пятницу на брифинге в Кишиневе.

Президент выразил надежду, что это не приведет с дестабилизации отношений между Россией и Молдовой. Он подчеркнул, что из-за действий румынских властей пострадали обычные граждане Румынии, которые были вынуждены четыре часа провести в ожидании в самолете.

"Действуют исподтишка против простых граждан", — сказал он.

Рогозин улетел в Москву, все остальные — в Кишинев

Как передал корреспондент Sputnik из Национального аэропорта Минск, Рогозин после посадки самолета в белорусской столице принял решение вернуться в Москву — также регулярным рейсом.

Борт, которым он решил вернуться в Россию, вылетел из Минска в Москву с получасовым опозданием.

В свою очередь самолет авиакомпании S7 рейса "Москва-Кишинев", на борту которого ранее находился Рогозин, проследовал дальше в Кишинев, сообщили Sputnik в справочной службе Национального аэропорта Минск.

Там не смогли уточнить, где ожидали вылета пассажиры этого борта: в самолете или в транзитной зоне аэропорта.

 
Теги: Минск
 
 
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Вице-премьер России, из-за которого Румыния отказалась пропустить самолет, вернулся в Москву из Минска. Вместе с ним на борту находились 165 пассажиров, в том числе 11...

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