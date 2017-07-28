﻿ В Нью-Йорке при столкновении водного такси с пирсом пострадали 30 человек. 21.by
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В Нью-Йорке при столкновении водного такси с пирсом пострадали 30 человек

29.07.2017 08:58 — ЧП | Tut.by  
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В Нью-Йорке в результате столкновения водного такси с пирсом пострадали не менее 30 человек, сообщает New York Daily News.


Фото: Shawn Inglima for New York Daily News

Инцидент произошел на реке Гудзон. На борту находились 125 человек.

Такси возило экскурсию к Статуе Свободы.

На месте происшествия работают пожарные и медики.

 
 
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