В Нью-Йорке при столкновении водного такси с пирсом пострадали 30 человек

В Нью-Йорке в результате столкновения водного такси с пирсом пострадали не менее 30 человек, сообщает New York Daily News .



Фото: Shawn Inglima for New York Daily News

Инцидент произошел на реке Гудзон. На борту находились 125 человек.

Такси возило экскурсию к Статуе Свободы.

На месте происшествия работают пожарные и медики.