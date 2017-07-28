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В Нью-Йорке при столкновении водного такси с пирсом пострадали 30 человек
В Нью-Йорке в результате столкновения водного такси с пирсом пострадали не менее 30 человек, сообщает
Инцидент произошел на реке Гудзон. На борту находились 125 человек.
Такси возило экскурсию к Статуе Свободы.
На месте происшествия работают пожарные и медики.
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Такси возило экскурсию к Статуе Свободы.
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Архив (ЧП)
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