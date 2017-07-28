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Грузовик въехал в жилой дом в Витебске
29.07.2017 09:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 июл — Sputnik. Большегрузный автомобиль врезался в столб, продолжил движение и въехал в частный дом в районе Песковатики в Витебске.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, но известно о нем стало накануне вечером из сообщения ГАИ Витебска в социальной
За рулем фуры был 36-летний водитель. Свой маневр он объяснил попыткой избежать наезда на пешеходов. По его словам, в какой-то момент он увидел вышедших на проезжую часть пешеходов, принял влево и врезался в столб. Столб упал на крышу дома, а затем в скат крыши въехал и автомобиль.
В результате ДТП никто не пострадал. Сотрудники ГАИ проводят проверку с целью установить обстоятельства ДТП.
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Водитель фуры сообщил сотрудникам ГАИ, что увидел на дороге пешеходов и пытался избежать наезда.
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