МИНСК, 28 июл — Sputnik. Представители полиции Вашингтона заявили, что не считают смерть экс-министра печати России Михаила Лесина подозрительной, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичную полицию. По словам представителя полиции новых улик в деле Лесина в последнее время не появлялось.

Полиция Вашингтона опровергла недавнюю статью BuzzFeed, в которой утверждалось, некоторые сотрудники ФБР и разведки США считают смерть Михаила Лесина убийством. Один из анонимных источников издания, не имеющий отношения к расследованию, сославшись на неназванных коллег, сказал, что в ФБР "считают, что за этим стоит Кремль".

"После обсуждения с нашей командой по расследованию убийств у нас нет причин предполагать, что эта смерть была подозрительной", — сказала Рейчел Рид. В случае появления новых улик, по ее словам, может быть назначено дополнительное расследование.



© Sputnik Илья Питалев Дело о смерти Лесина закрыто: несчастный случай и отравление спиртным

Но пока дополнительными уликами полиция Вашингтона не располагает.

ФБР по публикации об "убийстве" Лесина, в свою очередь, заявило, что полагается на мнение полиции Вашингтона. "Мы предлагаем вам обратиться к полиции, которая вела расследование этого дела", — цитирует Sputnik представителя ФБР.

Портал BuzzFeed, опубликовал информацию о том, что лесина убили со ссылкой на двух анонимных сотрудников ФБР и одного сотрудника другой спецслужбы. При этом ни один из процитированных источников не имел отношения к данному делу, все они ссылались на услышанное от коллег, уточняет издание.

"Лесин был забит до смерти", — сказал изданию неназванный агент ФБР.

"Могу сказать, что ни один человек в бюро (ФБР — Sputnik) не верит, что этот парень напился, упал и умер", — добавил он. При этом, по его словам, "все в ФБР думают, что Лесина сильно избили и за этим стоит Путин или Кремль".

Кроме того, два сотрудника ФБР сообщили изданию, что за комнату в гостинице, в которой умер Лесин, заплатило министерство юстиции США, которое хотело провести беседу с Лесиным, однако тот умер за день до предполагаемой встречи.

ФБР и министерство юстиции США отказались комментировать BuzzFeed заявления анонимных представителей.

BuzzFeed также утверждает, что власти США отказывается обнародовать некие документы по делу Лесина, которые якобы есть в ФБР, включающее, по утверждению издания, данные слежки и допросы свидетелей. Издание сообщает, что обратилось в суд, чтобы получить данные на этот счет у ФБР в соответствии с законом о свободе информации.

Первым среди авторов текста об "убийстве" Лесина значится журналист Джейсон Леопольд, которого ранее западные коллеги уличали в создании фейковых новостей и плагиате.



© Sputnik Дмитрий Коробейников Власти США объяснили "странные" записи в базе СВР о паспорте Лесина

Дело о смерти в ноябре 2015 года экс-министра печати РФ Михаила Лесина в Вашингтоне закрыто, следователи пришли к выводу, что речь идет о несчастном случае, сообщил в октябре 2016 года офис федерального прокурора США по столичному округу Колумбия. Столичное управление полиции и офис федерального прокурора по округу Колумбия при поддержке ФБР провели подробное расследование смерти Лесина, говорится в заключении офиса федерального прокурора. В результате расследования, которое продолжалось почти год, главный судмедэксперт округа Колумбия исправил причину смерти господина Лесина с "неопределенной" на "несчастный случай", дополнительной причиной смерти стало острое алкогольное отравление.

По данным ведомства, установлено, что 57-летний Лесин вошел в свой номер в отеле Дюпон Серкл в последний раз около 10.48 в среду, 4 ноября 2015 года, после нескольких дней чрезмерного употребления алкоголя.

Ранее Россия потребовала у США предоставить материалы расследования на основании двустороннего правового договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года.