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С опрокинувшегося у берегов Крыма сухогруза спасены 8 членов экипажа
29.07.2017 11:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 июл — Sputnik. Восемь из девяти членов экипажа сухогруза, потерпевшего бедствие у берегов Севастополя, спасены, сообщает
По сообщениям спасателей "подняли вначале троих, потом еще пятерых членов экипажа. Всего восемь человек на данный момент".
Из числа спасенных трое находились в шлюпке, пятеро — на спасательном плоту. Все спасенные были одеты в спасательные жилеты, судьба одного моряка, который был без жилета, остается неизвестной.
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Судьба одного моряка, который был без жилета, остается неизвестной.
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