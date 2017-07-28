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С опрокинувшегося у берегов Крыма сухогруза спасены 8 членов экипажа

29.07.2017 11:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 июл — Sputnik.  Восемь из девяти членов экипажа сухогруза, потерпевшего бедствие у берегов Севастополя, спасены, сообщает РИА Новости со ссылкой на спасательно-координационный центр Росморречфлота Севастополя.

По сообщениям спасателей "подняли вначале троих, потом еще пятерых членов экипажа. Всего восемь человек на данный момент".

Из числа спасенных трое находились в шлюпке, пятеро — на спасательном плоту. Все спасенные были одеты в спасательные жилеты, судьба одного моряка, который был без жилета, остается неизвестной.

 
Теги: Минск
 
 
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Судьба одного моряка, который был без жилета, остается неизвестной.

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