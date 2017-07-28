С опрокинувшегося у берегов Крыма сухогруза спасены 8 членов экипажа

МИНСК, 29 июл — Sputnik. Восемь из девяти членов экипажа сухогруза, потерпевшего бедствие у берегов Севастополя, спасены, сообщает РИА Новости со ссылкой на спасательно-координационный центр Росморречфлота Севастополя.

По сообщениям спасателей "подняли вначале троих, потом еще пятерых членов экипажа. Всего восемь человек на данный момент".

Из числа спасенных трое находились в шлюпке, пятеро — на спасательном плоту. Все спасенные были одеты в спасательные жилеты, судьба одного моряка, который был без жилета, остается неизвестной.