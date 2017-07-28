На Байкале убили 20-летнего чемпиона Европы по вольной борьбе

20-летний чемпион Европы среди юниоров по вольной борьбе Юрий Власко был убит в селе Горячинск Прибайкальского района Республики Бурятия. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на следственное управление СКР по Бурятии.



Фото: unitedworldwrestling.org

Его тело было найдено на берегу озера с колото-резаными ранами головы и шеи.

Власко должен был принять участие в международном турнире в Улан-Удэ. Он отправился в село, расположенное около Байкала, чтобы показать иностранным участникам соревнований природу республики.

Следователи ведут расследование обстоятельств произошедшего.

Власко родился 14 марта 1997 года. В 2015-м и 2016-м борец становился победителем юниорского чемпионата Европы. Он выступал в весовой категории до 96 килограммов.