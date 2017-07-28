Виновница смертельного ДТП в Полоцке была пьяна

МИНСК, 29 июл — Sputnik. Женщина-водитель, которая спровоцировала дорожно-транспортное происшествие в Полоцком районе 29 июня, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Таковы результаты экспертизы биосред, сообщили в управлении Следственного комитета по Витебской области.



© Фото: ГАИ Витебска Ребенок погиб в ДТП в Полоцком районе, еще двоих доставили в больницу

В результате этого ДТП погиб подросток, еще двое были госпитализированы. По факту смертельного ДТП в отношении женщины-водителя было возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимается витебское УСК.

Следователи установили, что вечером 29 июня 37-летняя жительница деревни Фариново Полоцкого района возвращалась домой с озера на автомобиле GEELY. В салоне вместе с ней находились трое подростков: ее 15-летняя дочь и двое мальчиков 14-ти лет.

Возле деревни Ветрино водитель пошла на обгон, но не справилась с управлением и врезалась в попутную машину. После этого автомобиль GEELY съехал в правый кювет и врезался в дерево. Один из подростков от полученных травм скончался на месте. Дочь водителя и второго мальчика с ссадинами и ушибами госпитализировали.

УСК по Витебской области обращаются к гражданам, которые стали свидетелями ДТП, с просьбой позвонить по телефону 8 (0212) 46 20 77 либо явиться в УСК по Витебской области в отдел по расследованию преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта следственного управления по адресу: город Витебск, проспект Московский, дом 51а, кабинет 508.