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МИД: белорусы не пострадали в результате пожара в турецком отеле

29.07.2017 13:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 июл — Sputnik. По предварительной информации, белорусы в результате пожара в отеле города Кемер не пострадали, сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси.

МИД: белорусы не пострадали в результате пожара в турецком отеле
© YouTube / Transponder 1200
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Как сообщают СМИ, пожар на кухне одного из пятизвездочных отелей в Кемере вспыхнул в субботу около 8 часов утра. Из-за сильного задымления было принято решение об эвакуации.

Из здания вывели около 400 человек, при этом 14-ти потребовалась помощь медиков. Среди пострадавших 10 граждан Турции и по предварительной информации четверо россиян.

В настоящее время Генконсульство РФ в Анталье проверяет информацию о четырех россиянах, якобы пострадавших при пожаре в одном из отелей Кемера, передает РИА Новости со ссылкой на представителя российской дипмиссии.

 
Теги: Минск
 
 
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Пятизвездочный отель горел в субботу утром в турецком Кемере, из-за сильного задымления были эвакуированы около 400 человек, 14 пострадали.

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