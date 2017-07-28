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МИД: белорусы не пострадали в результате пожара в турецком отеле
29.07.2017 13:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 июл — Sputnik. По предварительной информации, белорусы в результате пожара в отеле города Кемер не пострадали, сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси.
Как сообщают СМИ, пожар на кухне одного из пятизвездочных отелей в Кемере вспыхнул в субботу около 8 часов утра. Из-за сильного задымления было принято решение об эвакуации.
Из здания вывели около 400 человек, при этом 14-ти потребовалась помощь медиков. Среди пострадавших 10 граждан Турции и по предварительной информации четверо россиян.
В настоящее время Генконсульство РФ в Анталье проверяет информацию о четырех россиянах, якобы пострадавших при пожаре в одном из отелей Кемера, передает РИА Новости со ссылкой на представителя российской дипмиссии.
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Пятизвездочный отель горел в субботу утром в турецком Кемере, из-за сильного задымления были эвакуированы около 400 человек, 14 пострадали.
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