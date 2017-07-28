Пропавших под Минском детей ищут поисковики, МЧС, милиция и водолазы

МИНСК, 29 июл — Sputnik. Двое детей пропали в пятницу вечером в Минском районе, сейчас их поисками занимаются волонтеры, спасатели и правоохранители, сообщили Sputnik в поисково-спасательном отряде "Ангел".



© Sputnik / Евгений Казарцев ПСО "Ангел" придумал способ быстрее находить потерявшихся пенсионеров

Вечером 28 июля дети вышли погулять из дома в деревне Дубровно (около 17 километров от Минска). Домой они так и не вернулись, связаться с ними также невозможно.

По информации ПСО "Ангел", пропавшим детям шесть и девять лет. Ориентировки и информации об их приметах на данный момент нет.

К поискам подключились спасатели МЧС, милиция и водолазы. Волонтеры "Ангела" уже прочесывают леса вблизи Дубровно. Поиски осложнены тем, что в зоне есть не только леса, но также болота и водоем.

В ПСО "Ангел" призвали всех, кто увидел маленьких детей без сопровождения взрослых, сообщать правоохранительным органам или спасателям.