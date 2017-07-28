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Пропавших под Минском детей ищут поисковики, МЧС, милиция и водолазы

29.07.2017 13:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 июл — Sputnik. Двое детей пропали в пятницу вечером в Минском районе, сейчас их поисками занимаются волонтеры, спасатели и правоохранители, сообщили Sputnik в поисково-спасательном отряде "Ангел".

Пропавших под Минском детей ищут поисковики, МЧС, милиция и водолазы
© Sputnik / Евгений Казарцев
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Вечером 28 июля дети вышли погулять из дома в деревне Дубровно (около 17 километров от Минска). Домой они так и не вернулись, связаться с ними также невозможно.

По информации ПСО "Ангел", пропавшим детям шесть и девять лет. Ориентировки и информации об их приметах на данный момент нет.

К поискам подключились спасатели МЧС, милиция и водолазы. Волонтеры "Ангела" уже прочесывают леса вблизи Дубровно. Поиски осложнены тем, что в зоне есть не только леса, но также болота и водоем.

В ПСО "Ангел" призвали всех, кто увидел маленьких детей без сопровождения взрослых, сообщать правоохранительным органам или спасателям.

 
Теги: Минск
 
 
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Дети шести и девяти лет вышли вечером в пятницу из дома в деревне Дубровно и до настоящего времени не вернулись.

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