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Пропавшие в пятницу под Минском девочки нашлись
29.07.2017 14:48 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 июл — Sputnik. Пропавшие накануне в деревне Дубровно девочки вернулись домой, сообщили Sputnik в поисково-спасательном отряде "Ангел".
Девочки шести и девяти лет ушли гулять вечером в четверг и не вернулись домой, связаться с ними было невозможно.
На поиски детей отправили волонтеры "Ангела", милиция, МЧС и водолазы. К счастью, трагедии удалось избежать — дети сами нашли дорогу домой и вернулись целыми и невредимыми.
Информации о том, где находились пропавшие дети, на данный момент у волонтеров нет.
Эксперты напоминают о необходимости следить за перемещениями детей в городе и за городом, а также о том, что нужно инструктировать малолетних о правилах поведения и безопасности в том случае, если они потеряются.
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Пока не известно, где находились девочки, которых искали волонтеры, МЧС и милиция.
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