ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пропавшие в пятницу под Минском девочки нашлись

29.07.2017 14:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 29 июл — Sputnik. Пропавшие накануне в деревне Дубровно девочки вернулись домой, сообщили Sputnik в поисково-спасательном отряде "Ангел".

Пропавшие в пятницу под Минском девочки нашлись
© Pixabay
Пропавших под Минском детей ищут поисковики, МЧС, милиция и водолазы

Девочки шести и девяти лет ушли гулять вечером в четверг и не вернулись домой, связаться с ними было невозможно.

На поиски детей отправили волонтеры "Ангела", милиция, МЧС и водолазы. К счастью, трагедии удалось избежать — дети сами нашли дорогу домой и вернулись целыми и невредимыми.

Информации о том, где находились пропавшие дети, на данный момент у волонтеров нет.

Эксперты напоминают о необходимости следить за перемещениями детей в городе и за городом, а также о том, что нужно инструктировать малолетних о правилах поведения и безопасности в том случае, если они потеряются.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока не известно, где находились девочки, которых искали волонтеры, МЧС и милиция.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пропавших под Минском детей ищут поисковики, МЧС, милиция и водолазы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика