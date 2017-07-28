Мужчина, напавший на людей в супермаркете Гамбурга, оказался исламистом

МИНСК, 29 июл — Sputnik. Преступник, который убил одного человека и ранил нескольких посетителей супермаркета в Гамбурге , принадлежит к экстремистским кругам, сообщил журналистам сенатор по внутренним делам города Энди Гроте.

Также стало известно, что задержанный мужчина страдает психическим расстройством. " Он был известен как исламист, но не джихадист", — отметил Гроте.

Сотрудники полиции предполагают, что преступник мог быть радикализирован, но нет доказательств, что он действовал по указаниям радикальных группировок.

По последним данным, число пострадавших в результате нападения возросло до семи человек.



© REUTERS Morris Mac Matzen Место нападения оцеплено в Гамбурге

Вооруженный ножом мужчина в пятницу напал на посетителей супермаркета в Гамбурге. В результате погиб один человек, нападавшего задержали. Подозреваемый является 26-летним уроженцем ОАЭ. Молодой человек прибыл в ФРГ в качестве беженца, но немецкие власти отклонили его прошение. Он должен был быть депортирован в течение нескольких дней.

Глава министерства внутренних дел Германии Томас де Мезьер уже выразил соболезнования родственникам погибшего в результате нападения, а также пострадавшим из-за атаки. Он призвал как можно скорее разобраться в произошедшем и установить мотив поступка преступника.