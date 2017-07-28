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Мужчина, напавший на людей в супермаркете Гамбурга, оказался исламистом
29.07.2017 16:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 июл — Sputnik. Преступник, который
Также стало известно, что задержанный мужчина страдает психическим расстройством. " Он был известен как исламист, но не джихадист", — отметил Гроте.
Сотрудники полиции предполагают, что преступник мог быть радикализирован, но нет доказательств, что он действовал по указаниям радикальных группировок.
По последним данным, число пострадавших в результате нападения возросло до семи человек.
© REUTERS Morris Mac Matzen
Место нападения оцеплено в Гамбурге
Вооруженный ножом мужчина в пятницу напал на посетителей супермаркета в Гамбурге. В результате погиб один человек, нападавшего задержали. Подозреваемый является 26-летним уроженцем ОАЭ. Молодой человек прибыл в ФРГ в качестве беженца, но немецкие власти отклонили его прошение. Он должен был быть депортирован в течение нескольких дней.
Глава министерства внутренних дел Германии Томас де Мезьер уже выразил соболезнования родственникам погибшего в результате нападения, а также пострадавшим из-за атаки. Он призвал как можно скорее разобраться в произошедшем и установить мотив поступка преступника.
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Глава МВД Германии Томас де Мезьер выразил соболезнования в связи с нападением в супермаркете в немецком Гамбурге.
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