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Смертельное ДТП в Бобруйске: Audi столкнулась с поездом, погиб водитель
29.07.2017 21:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 июл — Sputnik. Страшная авария произошла ночью в субботу на железнодорожном переезде в Бобруйске, погиб молодой человек, сообщили в социальных сетях очевидцы ДТП.
Столкновение легкового автомобиля Audi и грузового состава случилось на улице 50 лет ВЛКСМ. По словам свидетелей аварии, легковушка на полном ходу вылетела в вагон поезда. За рулем "Ауди" находился 25-летний местный житель, в результате аварии он мгновенно погиб.
"Данный переезд не оборудован световой и звуковой сигнализацией. Уличное освещение в момент ДТП не работало. Накануне прошел дождь, проезжая часть была мокрой. Допрошенный нами машинист пояснил, что услышал сильный удар, после чего применил экстренное торможение", — сообщил следователь Бобруйского МО СК РБ Антон Кравцов в интервью
Последствия аварии на железнодорожном переезде в Бобруйске
В результате аварии автомобиль оказался сильно поврежден. Тело погибшего деблокировали из салона сотрудники Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.
Обстоятельства и причина аварии устанавливаются.
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Автомобиль после столкновения с поездом получил сильнейшие повреждения, очевидцы сообщили, что у Audi "только багажник уцелел".
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