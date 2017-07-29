Смертельное ДТП в Бобруйске: Audi столкнулась с поездом, погиб водитель

МИНСК, 29 июл — Sputnik. Страшная авария произошла ночью в субботу на железнодорожном переезде в Бобруйске, погиб молодой человек, сообщили в социальных сетях очевидцы ДТП.

Столкновение легкового автомобиля Audi и грузового состава случилось на улице 50 лет ВЛКСМ. По словам свидетелей аварии, легковушка на полном ходу вылетела в вагон поезда. За рулем "Ауди" находился 25-летний местный житель, в результате аварии он мгновенно погиб.

"Данный переезд не оборудован световой и звуковой сигнализацией. Уличное освещение в момент ДТП не работало. Накануне прошел дождь, проезжая часть была мокрой. Допрошенный нами машинист пояснил, что услышал сильный удар, после чего применил экстренное торможение", — сообщил следователь Бобруйского МО СК РБ Антон Кравцов в интервью изданию "Коммерческий курьер" .



© ВКонтакте / Вадим Бульбаш, Подслушано Бобруйск Последствия аварии на железнодорожном переезде в Бобруйске

В результате аварии автомобиль оказался сильно поврежден. Тело погибшего деблокировали из салона сотрудники Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.

Обстоятельства и причина аварии устанавливаются.