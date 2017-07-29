Невозмутимые посетители фестиваля в Барселоне сняли пожар на сцене

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Около 22 тысяч посетителей фестиваля Tomorrowland Unit в Барселоне были эвакуированы из-за пожара, случившегося на сцене, передает Sputnik International .

Инцидент произошел накануне вечером во время глобального музыкального оупен-эйра — загорелась главная сцена. Пользователи интернета публиковали кадры пожара — густые клубы дыма сразу же окутали место притяжения тысяч глаз музыкальных фанатов.

Fire has broken out at Tomorrowland Unite festival in Barcelona with around 22,000 people were evacuated. pic.twitter.com/B1dIhtXr7L — ~Marietta️ (@MDavisbot) 30 июля 2017 г.

​По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, зрителей оперативно эвакуировали с музыкальной площадки.

На кадрах, опубликованных очевидцами, можно заметить, что не вся публика сразу стала активно покидать фестиваль — многие достали мобильники и начали снимать происходящее на видео.