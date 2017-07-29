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Маршрутка опрокинулась в Лепельском районе: пострадала пассажирка
30.07.2017 09:32 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июл — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства ДТП в Лепельском районе, в результате которого травму получила пассажирка, сообщил Sputnik руководитель отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
© Sputnik Сергей Пятаков
Авария произошла вечером в минувшую субботу на автодороге Минск — Витебск недалеко от деревни Погорелое. Маршрутный микроавтобус Mercedes под управлением минчанина 1986 года рождения не справился с управлением во время дождя, и машина съехала в кювет, где перевернулась.
В момент
На месте дорожного инцидента провели работу эксперты и сотрудники правоохранительных органов. Для установления причин аварии будет проведена экспертиза, ведется опрос участников и очевидцев происшествия.
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В результате происшествия перелом получила витебчанка, ей была оказана медицинская помощь.
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