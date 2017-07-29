Четыре человека задержаны в Сиднее по подозрению в терроризме

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Четверо мужчин были задержаны в ходе антитеррористических рейдов, которые прошли в австралийском Сиднее, сообщила накануне федеральная полиция страны.



© REUTERS Mohsin Raza Более 20 человек погибли в теракте на рынке в Пакистане

По информации правоохранительных органов, задержанные оказывают содействие полиции. По некоторой информации, подозреваемые готовили теракт в самолете.

В аэропортах Австралии в связи с информацией о возможной подготовке к атаке в самолете усилены меры безопасности.

Антитеррористические рейды были проведены в сиднейских районах Сарри-Хиллс, Уили Парк, Лейкмба, и Панчбоул. По информации полиции, операции не были спланированы заранее.