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Четыре человека задержаны в Сиднее по подозрению в терроризме

30.07.2017 09:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июл — Sputnik. Четверо мужчин были задержаны в ходе антитеррористических рейдов, которые прошли в австралийском Сиднее, сообщила накануне федеральная полиция страны.

Четыре человека задержаны в Сиднее по подозрению в терроризме
© REUTERS Mohsin Raza
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По информации правоохранительных органов, задержанные оказывают содействие полиции. По некоторой информации, подозреваемые готовили теракт в самолете.

В аэропортах Австралии в связи с информацией о возможной подготовке к атаке в самолете усилены меры безопасности.

Антитеррористические рейды были проведены в сиднейских районах Сарри-Хиллс, Уили Парк, Лейкмба, и Панчбоул. По информации полиции, операции не были спланированы заранее.

 
Теги: Минск
 
 
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Полиция таким образом отреагировала на информацию о возможном теракте на борту самолета.

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