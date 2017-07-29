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Четыре человека задержаны в Сиднее по подозрению в терроризме
30.07.2017 09:52 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июл — Sputnik. Четверо мужчин были задержаны в ходе антитеррористических рейдов, которые прошли в австралийском Сиднее, сообщила накануне федеральная полиция страны.
© REUTERS Mohsin Raza
По информации правоохранительных органов, задержанные оказывают содействие полиции. По некоторой информации, подозреваемые готовили теракт в самолете.
В аэропортах Австралии в связи с информацией о возможной подготовке к атаке в самолете усилены меры безопасности.
Антитеррористические рейды были проведены в сиднейских районах Сарри-Хиллс, Уили Парк, Лейкмба, и Панчбоул. По информации полиции, операции не были спланированы заранее.
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Полиция таким образом отреагировала на информацию о возможном теракте на борту самолета.
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