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Мужчина открыл стрельбу на дискотеке в Германии и убил двух человек
30.07.2017 11:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июл — Sputnik. Мужчина открыл стрельбу на дискотеке в немецком городе Констанц, в результате два человека погибли и трое получили ранения, передает
Инцидент произошел в ночь на воскресенье на дискотеке на Макс-Штромайер-Штрассе. 34-летний мужчина начал стрелять в посетителей и попытался скрыться.
Ему удалось покинуть дискотеку, однако на улице он вступил в перестрелку с полицейскими. Злоумышленник получил ранения, от которых позже умер в больнице.
Сообщается, что в перестрелке был ранен полицейский, однако его жизни ничто не угрожает.
Расследуют инцидент прокуратура и городская полиция. Мотивы стрелка неизвестны.
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Предполагаемый преступник был ранен полицейскими и скончался в больнице, мотивы его поступка выясняются.
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