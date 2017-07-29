Мужчина открыл стрельбу на дискотеке в Германии и убил двух человек

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Мужчина открыл стрельбу на дискотеке в немецком городе Констанц, в результате два человека погибли и трое получили ранения, передает Sputnik Deutschland .

Инцидент произошел в ночь на воскресенье на дискотеке на Макс-Штромайер-Штрассе. 34-летний мужчина начал стрелять в посетителей и попытался скрыться.

Ему удалось покинуть дискотеку, однако на улице он вступил в перестрелку с полицейскими. Злоумышленник получил ранения, от которых позже умер в больнице.

Сообщается, что в перестрелке был ранен полицейский, однако его жизни ничто не угрожает.

Расследуют инцидент прокуратура и городская полиция. Мотивы стрелка неизвестны.