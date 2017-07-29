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Мужчина открыл стрельбу на дискотеке в Германии и убил двух человек

30.07.2017 11:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июл — Sputnik. Мужчина открыл стрельбу на дискотеке в немецком городе Констанц, в результате два человека погибли и трое получили ранения, передает Sputnik Deutschland.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье на дискотеке на Макс-Штромайер-Штрассе. 34-летний мужчина начал стрелять в посетителей и попытался скрыться.

Ему удалось покинуть дискотеку, однако на улице он вступил в перестрелку с полицейскими. Злоумышленник получил ранения, от которых позже умер в больнице.

Сообщается, что в перестрелке был ранен полицейский, однако его жизни ничто не угрожает.

Расследуют инцидент прокуратура и городская полиция. Мотивы стрелка неизвестны.

 
Теги: Минск
 
 
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Предполагаемый преступник был ранен полицейскими и скончался в больнице, мотивы его поступка выясняются.

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