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Мэр города и его семья погибли в перестрелке с полицией на Филиппинах
30.07.2017 13:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июл — Sputnik. Мэр филиппинского города Озамис, его шесть родственников и охранников погибли в результате перестрелки с полицией, проводившей рейд по борьбе с наркоторговлей, передает телеканал
© Sputnik Сергей Венявский
По информации правоохранительных органов, в воскресенье полиция прибыла к дому мэра Рейнальдо Пароджинога с ордером на его арест. Глава городской администрации открыл огонь, полицейские были вынуждены отстреливаться.
В результате в перестрелке погибли семь человек. Дочь мэра, на арест которой также был выдан ордер, выжила и была задержана. Отмечается, что сам Пароджиног ранее всячески отрицал свою причастность к наркобизнесу.
Избранный в прошлом году президентом Филиппин Родриго Дуэрте начал широкомасштабную кампанию по борьбе с
Мировая общественность осудила такие жестокие методы борьбы, однако сам Дуэрте считает международную критику вмешательством во внутренние дела страны.
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Дочь градоначальника, которая, как и ее отец, подозревается в наркоторговле, была задержана правоохранителями.
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