ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стрельба в ночном клубе в Германии. Два человека погибли

30.07.2017 13:55 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Два человека погибли и трое получили серьезные ранения в результате стрельбы в ночном клубе в городе Констанц, сообщает местная полиция. Мотивы стрельбы неизвестны, однако полиция уже исключила версию теракта.

Рано утром в воскресенье 34-летний мужчина открыл огонь и убил одного из посетителей клуба.

Затем прибывшая на место происшествия полиция открыла по стрелявшему огонь. Он был тяжело ранен, и позднее скончался в больнице.

Полиция сообщает, что остальным посетителям клуба удалось убежать из здания или спрятаться.

Представитель полиции сообщил телеканалу N-TV, что стрелявший был гражданином Ирака, однако не являлся просителем убежища в Германии. Известно также, что он долгое время жил в Германии.

Полицейские сообщили, что можно исключить терроризм из возможных причин нападения.

«Мотивы этого человека, действовавшего в одиночку, неясны. Мы продолжаем расследование, однако нам стало более ясно, что произошло на дискотеке перед стрельбой, и это позволяет нам исключить террористическую подоплеку произошедшего», — сказал представитель полиции.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мотивы стрельбы неизвестны, однако полиция уже исключила версию теракта.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Мэр города и его семья погибли в перестрелке с полицией на Филиппинах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика