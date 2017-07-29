Стрельба в ночном клубе в Германии. Два человека погибли

Два человека погибли и трое получили серьезные ранения в результате стрельбы в ночном клубе в городе Констанц, сообщает местная полиция. Мотивы стрельбы неизвестны, однако полиция уже исключила версию теракта.

Рано утром в воскресенье 34-летний мужчина открыл огонь и убил одного из посетителей клуба.

Затем прибывшая на место происшествия полиция открыла по стрелявшему огонь. Он был тяжело ранен, и позднее скончался в больнице.

Полиция сообщает, что остальным посетителям клуба удалось убежать из здания или спрятаться.

Представитель полиции сообщил телеканалу N-TV, что стрелявший был гражданином Ирака, однако не являлся просителем убежища в Германии. Известно также, что он долгое время жил в Германии.

Полицейские сообщили, что можно исключить терроризм из возможных причин нападения.

«Мотивы этого человека, действовавшего в одиночку, неясны. Мы продолжаем расследование, однако нам стало более ясно, что произошло на дискотеке перед стрельбой, и это позволяет нам исключить террористическую подоплеку произошедшего», — сказал представитель полиции.