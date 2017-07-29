﻿ Крыша семинарии обрушилась в Пакистане – погибли учащиеся. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Крыша семинарии обрушилась в Пакистане – погибли учащиеся

30.07.2017 16:02 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 июл — Spunik. Обрушение крыши в религиозной семинарии произошло в воскресенье в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщил телеканал Dunya News.

В результате обрушения погибли по меньшей мере шесть воспитанников учреждения, еще 12 человек получили травмы. Местная служба спасения сообщила, что несколько человек все еще могут оставаться под обломками.

Согласно предварительной версии, обрушение в округе Карак произошло из-за дождевой воды, которая просочилась в фундамент здания. Всех пострадавших доставили в больницу.

По информации местных СМИ, сезон дождей в Пакистане продолжается с июня по сентябрь. В этом году количество погибших из-за дождя в стране превысило 70 человек. В 2016-м во время сезонных ливней и наводнений погиб 81 человек, около 300 тысяч пострадали.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной версии, ЧП вызвала дождевая вода, которая просочилась в фундамент здания.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Стрельба в ночном клубе в Германии. Два человека погибли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика