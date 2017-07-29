Крыша семинарии обрушилась в Пакистане – погибли учащиеся

МИНСК, 30 июл — Spunik. Обрушение крыши в религиозной семинарии произошло в воскресенье в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщил телеканал Dunya News.

В результате обрушения погибли по меньшей мере шесть воспитанников учреждения, еще 12 человек получили травмы. Местная служба спасения сообщила, что несколько человек все еще могут оставаться под обломками.

Согласно предварительной версии, обрушение в округе Карак произошло из-за дождевой воды, которая просочилась в фундамент здания. Всех пострадавших доставили в больницу.

По информации местных СМИ, сезон дождей в Пакистане продолжается с июня по сентябрь. В этом году количество погибших из-за дождя в стране превысило 70 человек. В 2016-м во время сезонных ливней и наводнений погиб 81 человек, около 300 тысяч пострадали.