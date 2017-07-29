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На Филиппинах борцы с наркотрафиком убили мэра города с супругой

30.07.2017 16:15 — ЧП | Tut.by  
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Мэр филиппинского города Озамис Рейнальдо Пароджиног и еще шесть человек, в том числе его жена, были убиты в ходе полицейского антинаркотического рейда. Об этом сообщает АР со ссылкой на полицию Филиппин.

Мэр Пароджиног был включен президентом страны Родриго Дутерте в список политиков, причастных к нелегальному распространению наркотиков. Сам политик отрицал свою причастность к наркоторговле.

Когда полицейские прибыли задержать его, телохранители градоначальника открыли по ним огонь. Полиция «приняла ответные меры», отчитался представитель правоохранительных органов. Завязалась перестрелка, в которой Пароджиног, а также еще шестеро его родственников и телохранителей были убиты.

Дочь Пароджинога, занимавшая пост вице-мэра города, была взята под стражу, передает ТАСС.

Город Озамис с населением около 150 тысяч человек находится на острове Минданао, где с 23 мая правительственные войска ведут бои с экстремистами из группировки «Мауте», связанной с террористической организацией «Исламское государство"*. Дутерте ввел на всей территории острова военное положение.

После вступления Дутерте в должность президента Филиппин 30 июня прошлого года в стране началась силовая кампания по борьбе с распространением наркотиков, во время которой были убиты тысячи человек, которых полицейские посчитали наркодилерами. Около миллиона были задержаны.

Стремительные расправы критиковала ООН. Дутерте в ответ допускал возможность выхода Филиппин из состава международной организации.

Пароджиног стал третьим по счету градоначальником в стране, убитым в связи с подозрениями в причастности к наркотрафику.

 
 
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Мэр филиппинского города Озамис Рейнальдо Пароджиног и еще шесть человек, в том числе его жена, были убиты в ходе полицейского антинаркотического рейда.

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