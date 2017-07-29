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Причиной стрельбы на дискотеке в Германии могла стать ссора
30.07.2017 16:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июл — Spunik. Преступник, застреливший человека и ранивший троих в ночном клубе немецкого Констанца, мог открыть стрельбу из-за возникшей ссоры, сообщила в воскресенье полиция города.
Причины преступления расследуются. Ранее полиция ФРГ заявила, что не рассматривает версию теракта при стрельбе на дискотеке.
Также официальное подтверждение получили сообщения СМИ о том, что преступник был выходцем из Ирака. Мужчина жил в Констанце на протяжении последних 15 лет.
Рано утром 30 июля
На улице предполагаемый преступник в перестрелке с полицией получил ранения, от которых скончался в больнице. Известно, что стрелок целился в головы полицейских. Один из выстрелов попал в шлем правоохранителя, благодаря защитной экипировке он выжил, сообщило издание
Мотивы стрелявшего пока неизвестны. Расследование инцидента продолжается.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы на дискотеке в Германии погибли два человека, трое получили ранения.
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Сотрудник немецкой полиции выжил после выстрела в голову, так как был в шлеме, преступник погиб в перестрелке.
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