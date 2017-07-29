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Причиной стрельбы на дискотеке в Германии могла стать ссора

30.07.2017 16:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июл — Spunik. Преступник, застреливший человека и ранивший троих в ночном клубе немецкого Констанца, мог открыть стрельбу из-за возникшей ссоры, сообщила в воскресенье полиция города.

Причиной стрельбы на дискотеке в Германии могла стать ссора
© Pixabay
Мужчина открыл стрельбу на дискотеке в Германии и убил двух человек

Причины преступления расследуются. Ранее полиция ФРГ заявила, что не рассматривает версию теракта при стрельбе на дискотеке.

Также официальное подтверждение получили сообщения СМИ о том, что преступник был выходцем из Ирака. Мужчина жил в Констанце на протяжении последних 15 лет.

Рано утром 30 июля мужчина открыл стрельбу в ночном клубе города Констанц, который находится недалеко от границы со Швейцарией. В результате атаки погиб один человек, трое получили тяжелые ранения. Нападавшему удалось покинуть заведение.

На улице предполагаемый преступник в перестрелке с полицией получил ранения, от которых скончался в больнице. Известно, что стрелок целился в головы полицейских. Один из выстрелов попал в шлем правоохранителя, благодаря защитной экипировке он выжил, сообщило издание Bild.

Мотивы стрелявшего пока неизвестны. Расследование инцидента продолжается.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы на дискотеке в Германии погибли два человека, трое получили ранения.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудник немецкой полиции выжил после выстрела в голову, так как был в шлеме, преступник погиб в перестрелке.

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