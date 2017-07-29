|
Мужчина демонстрировал половые органы прохожим на обочине МКАД
30.07.2017 17:08 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июл — Sputnik. Неизвестный мужчина на обочине МКАД демонстрировал свои половые органы людям, стоявшим на остановке, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.
Об инциденте с эксгибиционистом стало известно днем в воскресенье.
"Наряд милиции выбыл на место, какие меры будут применены, будет ясно завтра", — рассказал Sputnik официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский.
Где именно произошел инцидент, в ГУВД не уточнили.
Это не единственный случай с активностью эксгибиционистов. В феврале милиция задержала мужчину, который ездил в районе метро Каменная горка и демонстрировал половые органы несовершеннолетним девочкам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел в это воскресенье на обочине Минской кольцевой дороги недалеко от остановки общественного транспорта.
|
Архив (ЧП)
Комментарии