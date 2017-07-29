Мужчина демонстрировал половые органы прохожим на обочине МКАД

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Неизвестный мужчина на обочине МКАД демонстрировал свои половые органы людям, стоявшим на остановке, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.

Об инциденте с эксгибиционистом стало известно днем в воскресенье.

"Наряд милиции выбыл на место, какие меры будут применены, будет ясно завтра", — рассказал Sputnik официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский.

Где именно произошел инцидент, в ГУВД не уточнили.

Это не единственный случай с активностью эксгибиционистов. В феврале милиция задержала мужчину, который ездил в районе метро Каменная горка и демонстрировал половые органы несовершеннолетним девочкам.