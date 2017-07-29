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Сотрудничавший с RT стрингер погиб при обстреле в Хомсе
30.07.2017 17:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июл — Sputnik. Молодой журналист Халед Аль Хатыб погиб при освещении операции против боевиков террористической группировки "Исламское государство" в сирийской провинции Хомс, сообщает
"Гибель стрингера RT в Сирии — это очень горестное событие для всех нас. Первый раз в истории RT погиб человек, который работал для нашего канала в горячих точках. Мужества родным, друзьям и коллегам Халида, всем, кто его знал и любил", — сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Она пообещала, что руководство RT окажет всю возможную помощь родным и близким погибшего журналиста.
Журналист, сотрудничавший с RT Arabic, погиб в районе населенного пункта Аль Богелея.
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Халед Аль Хатыб, которому было 25 лет, учился в университете Домаска.
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