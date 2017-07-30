Десятки туристов пострадали в результате аварии с автобусом в Турции

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Автобус перевозил туристов из города Адана на юге Турции и попал в ДТП в провинции Касери, сообщают в воскресенье информагентства.

Водитель автобуса не справился с управлением на опасном повороте горной дороги. В результате машина перевернулась. Пострадали по меньшей мере 26 человек, передает портал Haberler .

Раненые доставлены в больницы. О стоянии их здоровья не сообщается.

Туристы из Аданы направлялись к водопаду Капузбаши.