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Десятки туристов пострадали в результате аварии с автобусом в Турции
30.07.2017 20:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июл — Sputnik. Автобус перевозил туристов из города Адана на юге Турции и попал в ДТП в провинции Касери, сообщают в воскресенье информагентства.
Водитель автобуса не справился с управлением на опасном повороте горной дороги. В результате машина перевернулась. Пострадали по меньшей мере 26 человек, передает портал
Раненые доставлены в больницы. О стоянии их здоровья не сообщается.
Туристы из Аданы направлялись к водопаду Капузбаши.
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Более 20 отдыхающих пострадали после того, как автобус перевернулся на горной дороге.
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