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ГАИ: маршрутка опрокинулась во время сильного дождя в Лепельском районе

30.07.2017 20:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июл — Sputnik. Правоохранители и эксперты устанавливают обстоятельства и причины аварии в Лепельском районе, которая произошла вечером в субботу, сообщил Sputnik руководитель отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

29 июля около шести вечера на автодороге Минск — Витебск недалеко от деревни Погорелое перевернулся микроавтобус "Мерседес". За рулем маршрутки, в которой ехали пассажиры, находился минчанин. Во время сильного дождя мужчина не справился с управлением, в результате автомобиль съехал в кювет, опрокинулся на крышу, а потом снова стал на колеса.

ГАИ: маршрутка опрокинулась во время сильного дождя в Лепельском районе
© Фото: Facebook / Александр Константинович Казючиц
Опрокинувшийся в кювете Mercedes

Водитель сообщил, что в момент аварии в "Мерседесе" находились семь пассажиров.

"Медицинская помощь оказана витебчанке 1978 года рождения (у нее перелом)", — рассказали в ГАИ.

На месте аварии работали правоохранители и эксперты. Чтобы выяснить причину аварии, ведется опрос участников и очевидцев. Также специалисты проведут автотехническую экспертизу.

Возможной причиной аварии могла стать "лысая" резина у микроавтобуса. Ее изношенное состояние можно заметить на фотоснимках ГАИ.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Точную причину аварии устанавливают специалисты, однако на фотоснимках ГАИ видно, что резина у маршрутки была сильно изношена.

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