Автомобиль въехал в толпу в Лос-Анджелесе, пострадали 8 человек

МИНСК, 31 июл — Sputnik. По меньшей мере восемь человек пострадали в американском городе Лос-Анджелес (штат Калифорния) во время очередного инцидента с автомобилем, который въехал в людей.

По данным управления пожарной охраны города, инцидент произошел в воскресенье в районе 15:47 по местному времени в пригороде Мид-Уилшир: микроавтобус внезапно выехал на тротуар и наехал на людей, которые ужинали на открытой площадке ресторана. Из девяти человек только одному удалось избежать серьезных травм. Восемь человек доставлены в больницу, один из них в критическом состоянии, сообщила полиция.

Представитель полиции Лос-Анджелеса Росарио Эррера сообщил, что водитель автомобиля остался на месте после ДТП, а сам инцидент является несчастным случаем.

В последнее время СМИ часто сообщают как об аналогичных происшествиях, так и о террористических актах, когда автомобили используются для наезда на людей целенаправленно. Так, 28 июля один человек погиб, еще четверо получили травмы в результате наезда автомобиля на пешеходов в Хельсинки. 24 июля автомобиль врезался в толпу пешеходов в штате Южная Дакота, два человека погибли, восемь пострадали.

29 июня французская полиция задержала мужчину, который пытался врезаться на автомобиле в толпу людей возле мечети в пригороде Парижа. Один человек погиб, 10 были ранены в Лондоне в результате наезда 19 июня фургона на людей, возвращавшихся из мечети, водитель фургона был задержан.

В США 15 июня машина врезалась в группу пешеходов в центре Манхэттена, пострадали 10 человек, аналогичный инцидент произошел на площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка 18 мая, когда 26-летний Ричард Рохас, управлявший машиной после употребления наркотиков, врезался в толпу пешеходов. В результате одна женщина погибла и 22 человека получили травмы. Виновнику ДТП уже предъявлены обвинения в убийстве и покушении на жизни людей. Этот инцидент напомнил ряд недавних терактов в Европе. В Лондоне у стен британского парламента 22 марта 52-летний Халид Масуд за рулем автомобиля сбил прохожих и трех полицейских на Вестминстерском мосту, а затем убил ножом полицейского и попытался проникнуть в Палату общин.

7 апреля человек на угнанном грузовике совершил наезд на людей в центре Стокгольма. По данным полиции, были ранены 15 человек, пятеро погибли.

В ходе теракта в Ницце 14 июля 2016 года придерживавшийся радикальных исламистских взглядов Мохаммед Бухлель врезался на грузовике в толпу людей, собравшихся полюбоваться салютом с Английской набережной в день национального праздника Франции. Под колесами 19-тонной машины погибли 86 человек, в том числе много детей. Пострадали 458 человек.