Пьяный гомельчанин переехал на автобусе жену и сына, мальчик погиб

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Сотрудники милиции задержали жителя Гомеля, который на автомобиле совершил наезд на жену и 5-летнего сына, сообщили в МВД.



© Pixabay Два человека утонули в минувшие выходные в Гродненской области

В отношении мужчины возбуждено по уголовное дело за убийство и покушение на убийство.

"В Гомеле в 14.00 ранее судимый мужчина, 1988 года рождения в ссоре, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной Iveco, совершил наезд на жену, 1982 года рождения и сына 2012 года рождения", — сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе министерства внутренних дел Беларуси.

Женщина с черепно-мозговой травмой помещена в больницу, 5-летний мальчик погиб, уточнили в МВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 "Убийство" и ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Беларуси, подозреваемый задержан, сказали в МВД. Санкция статьи предусматривает вплоть до исключительной меры наказания.