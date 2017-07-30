ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пьяный гомельчанин переехал на автобусе жену и сына, мальчик погиб

31.07.2017 09:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Сотрудники милиции задержали жителя Гомеля, который на автомобиле совершил наезд на жену и 5-летнего сына, сообщили в МВД.

Пьяный гомельчанин переехал на автобусе жену и сына, мальчик погиб
© Pixabay
Два человека утонули в минувшие выходные в Гродненской области

В отношении мужчины возбуждено по уголовное дело за убийство и покушение на убийство.

"В Гомеле в 14.00 ранее судимый мужчина, 1988 года рождения в ссоре, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной Iveco, совершил наезд на жену, 1982 года рождения и сына 2012 года рождения", — сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе министерства внутренних дел Беларуси.

Женщина с черепно-мозговой травмой помещена в больницу, 5-летний мальчик погиб, уточнили в МВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 "Убийство" и ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Беларуси, подозреваемый задержан, сказали в МВД. Санкция статьи предусматривает вплоть до исключительной меры наказания.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по нескольким статьям уголовного кодекса, ему грозит смертная казнь.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Два человека утонули в минувшие выходные в Гродненской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика