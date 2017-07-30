|
Два человека утонули в минувшие выходные в Гродненской области
31.07.2017 09:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 июл — Sputnik. Два человека утонули в минувшие выходные в Гродненской области, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления МЧС.
Тела обоих были обнаружены в воскресенье. Одно — вблизи деревни Ольховка Островецкого района, второе — в агрогородке Войневичи Дятловского района.
В первом случае тело мужчины пролежало в воде продолжительное время. Мужчина утонул еще в субботу, а работники ОСВОД обнаружили и извлекли его из водоема в воскресенье около 11 часов утра.
Сообщение об утонувшем мужчине в Дятловском районе поступило спасателям вечером в воскресенье. В 18:38 дежурный принял вызов, в 18:47 очевидец трагедии уже обнаружил тело — на глубине два метра и на расстоянии 20 метров от берега — и поднял его на поверхность, рассказали в УМЧС по Гродненской области.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одного из погибших мужчин вблизи деревни Ольховка Островецкого района спасатели обнаружили лишь на следующий день после трагедии.
|
Архив (ЧП)
Комментарии