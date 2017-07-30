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Два человека утонули в минувшие выходные в Гродненской области

31.07.2017 09:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 июл — Sputnik. Два человека утонули в минувшие выходные в Гродненской области, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления МЧС.

Два человека утонули в минувшие выходные в Гродненской области
CC BY-SA 2.0 / la vaca vegetariana / ditch
Подросток утонул в канаве в Пинске

Тела обоих были обнаружены в воскресенье. Одно — вблизи деревни Ольховка Островецкого района, второе — в агрогородке Войневичи Дятловского района.

В первом случае тело мужчины пролежало в воде продолжительное время. Мужчина утонул еще в субботу, а работники ОСВОД обнаружили и извлекли его из водоема в воскресенье около 11 часов утра.

Сообщение об утонувшем мужчине в Дятловском районе поступило спасателям вечером в воскресенье. В 18:38 дежурный принял вызов, в 18:47 очевидец трагедии уже обнаружил тело — на глубине два метра и на расстоянии 20 метров от берега — и поднял его на поверхность, рассказали в УМЧС по Гродненской области.

 
Теги: Минск
 
 
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Одного из погибших мужчин вблизи деревни Ольховка Островецкого района спасатели обнаружили лишь на следующий день после трагедии.

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