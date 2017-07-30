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Два человека утонули в водоемах Гродненской области за минувшие выходные
Два человека утонули за минувшие выходные в водоемах Гродненской области,
Тело 28-летнего парня нашли работники ОСВОД 30 июля. Он утонул в субботу, купаясь в водоеме вблизи деревни Ольховка Островецкого района.
Второй несчастный случай произошел в агрогородке Войневичи в Дятловском районе. Вечером в воскресенье спасателям поступило сообщение, что в водоеме утонул человек. В 18.47 на глубине двух метров и на расстоянии 20 метров от берега очевидцем 19-летний утонувший парень был обнаружен и извлечен.
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Несчастные случаи произошли в Островецком и Дятловском районах.
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Архив (ЧП)
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