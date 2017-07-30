Два человека утонули в водоемах Гродненской области за минувшие выходные

Два человека утонули за минувшие выходные в водоемах Гродненской области, сообщается на сайте Гродненского областного управления МЧС.



Фото: из архива, носит иллюстративный характер

Тело 28-летнего парня нашли работники ОСВОД 30 июля. Он утонул в субботу, купаясь в водоеме вблизи деревни Ольховка Островецкого района.

Второй несчастный случай произошел в агрогородке Войневичи в Дятловском районе. Вечером в воскресенье спасателям поступило сообщение, что в водоеме утонул человек. В 18.47 на глубине двух метров и на расстоянии 20 метров от берега очевидцем 19-летний утонувший парень был обнаружен и извлечен.